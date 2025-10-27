Bernal aborda con el decano del Colegio de Abogados de Oviedo la mejora de la aplicación del Protocolo de Conformidades

El fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto Múgica. - FISCALÍA SUPERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, mantuvo este lunes un encuentro institucional con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Antonio González-Busto Múgica, en la sede de la Fiscalía. Se trata de la primera reunión privada entre ambos desde la toma de posesión de Bernal el pasado mes de julio. Durante la reunión se abordaron cuestiones de interés común como el Protocolo de Conformidades firmado entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, aplicable en Asturias, según ha informado la Fiscalía.

Bernal ha recordado que este instrumento "no está funcionando como sería deseable", ya que son muy pocos los procedimientos que se resuelven con su aplicación, a pesar de los beneficios que podría aportar a la agilización de la justicia.

El fiscal superior ha señalado en el Acto de Apertura del Año Judicial que las conformidades en Asturias aumentaron sensiblemente en 2024 respecto al año anterior. En total, los juzgados de instrucción dictaron más de 2.499 sentencias de conformidad en los servicios de guardia, un 14,5% más que en 2023.

También se incrementaron los acuerdos en los juzgados de lo penal y en la Audiencia Provincial, donde siete de cada diez sentencias condenatorias se dictaron tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

No obstante, Bernal ha destacado que la mayoría de las conformidades se cierran en los momentos previos al juicio oral, sin aplicar el Protocolo, lo que impide aprovechar su potencial para descongestionar la agenda judicial y evitar la citación de testigos y peritos.

Durante la reunión mantenida este lunes, el Fiscal Superior y el Decano del ICA Oviedo se comprometieron a impulsar esta iniciativa, que contribuiría a aliviar la Administración de Justicia en Asturias.