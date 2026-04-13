El Berrón acoge el próximo fin de semana la V Feria de Quesos Asturianos, Artesanía y Sidra

La concejala de Festejos de Siero, Ana Nosti, junto al presidente de la Asociación Amigos de El Berrón, Jairo Junco. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Amigos de El Berrón organizará del 17 al 19 de abril la quinta edición de la Feria-Mercado de Quesos Asturianos, Artesanía y Sidra, con un programa que incluye gastronomía, música en directo y actividades para todos los públicos.

El evento, que ha sido presentado este lunes por la concejal de Festejos de Siero, Ana Nosti, y el presidente de la asociación, Jairo Junco, se celebrará en una carpa cubierta instalada en la Plaza del Samoa y reunirá a productores y expositores de distintos puntos de Asturias en una cita centrada en la promoción del producto local.

La programación arrancará el viernes 17 de abril con un concurso de tortillas a partir de las 19.00 horas, en el que se premiará a las tres mejores elaboraciones. La jornada continuará con música a cargo de un DJ y un concurso paralelo dirigido a hosteleros.

El sábado tendrá lugar una gran paellada desde las 14.30 horas, con venta previa de vales, y por la tarde, entre las 19.00 y las 23.30 horas, se celebrará un festival de música en directo con las actuaciones de JR Music, Bernardo Aragón y Alex Reyes. Durante ambas jornadas habrá servicio de barra con precios populares.

Por su parte, el domingo comenzará con pasacalles con gaita y tambor desde las 10.00 horas, momento en el que se abrirá también el mercado. Entre los productos presentes figuran quesos asturianos como el de Varé, Cabrales, Gamonéu, Afuega'l Pitu o Casín, además de embutidos, fabes con denominación de origen, vinos de Cangas del Narcea o artesanía como el azabache.

Asimismo, a partir de las 14.00 horas se celebrará una degustación gratuita de fabada elaborada con productos donados por productores locales. La jornada incluirá también actividades infantiles, con pintacaras y juegos, así como degustación de sidra cedida por un llagar de la zona.

La feria, organizada por la Asociación Amigos de El Berrón con la colaboración del Ayuntamiento de Siero, busca impulsar la difusión de los productos asturianos y dinamizar la actividad social y económica del concejo.