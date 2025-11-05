La Bien Querida en Oviedo: Concierto acústico de Directos Vibra Mahou el sábado

La Bien Querida protagonizará el segundo concierto del ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias
La Bien Querida protagonizará el segundo concierto del ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias - DIRECTOS VIBRA MAHOU
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 14:38

   OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Vibra Mahou continuará en las salas de Asturias en noviembre con Directos Vibra Mahou. Tras el primer concierto del ciclo, que tuvo lugar en octubre y contó con A&G (Alberto&García) como protagonistas, le llega el turno a La Bien Querida, que actuará en la sala Tribeca Live de Oviedo este sábado 8 de noviembre.

   La Bien Querida dará a conocer su último trabajo, 'LBQ' en formato de concierto acústico, según ha informado la organización en nota de prensa.

   El ciclo musical finalizará con Grande Amore y Alba Reche el viernes 28 de noviembre en la sala Estilo de Oviedo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado