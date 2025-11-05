La Bien Querida en Oviedo: Concierto acústico de Directos Vibra Mahou el sábado

La Bien Querida protagonizará el segundo concierto del ciclo Directos Vibra Mahou en Asturias - DIRECTOS VIBRA MAHOU

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vibra Mahou continuará en las salas de Asturias en noviembre con Directos Vibra Mahou. Tras el primer concierto del ciclo, que tuvo lugar en octubre y contó con A&G (Alberto&García) como protagonistas, le llega el turno a La Bien Querida, que actuará en la sala Tribeca Live de Oviedo este sábado 8 de noviembre.

La Bien Querida dará a conocer su último trabajo, 'LBQ' en formato de concierto acústico, según ha informado la organización en nota de prensa.

El ciclo musical finalizará con Grande Amore y Alba Reche el viernes 28 de noviembre en la sala Estilo de Oviedo.