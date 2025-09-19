Bienestar evalúa si los abuelos de los niños de la casa de Fitoria pueden asumir su cuidado

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

la consejera de Bienestar y Derechos Sociales, Marta del Arco, ha manifestado este viernes que su consejería mantiene relación con los abuelos de los tres niños presuntamente encerrados por sus padres en una vivienda de la parroquia ovetense de Fitoria desde el año 2021 y están valorando si estos están dispuestos a asumir su cuidado.

Los tres menores permanecen bajo la tutela del Principado desde que fue descubierta su situación y sus padres ingresaron en prisión donde permanecen.

Del Arco ha indicado que los abuelos están aquí y desde la consejería están teniendo relación con ellos. "Estamos ahora mismo en un proceso de valoración de si estas personas están dispuestas a asumir su cuidado. Estamos en una buena coordinación con ellos para que todo redunde en el bienestar de los niños", dijo la consejera.

Así ha incidido Marta del Arco que los pequeños "necesitan tiempo hasta para aprender a querer a otras personas", pero ha manifestado que "pero va todo muy bien".