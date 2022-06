Blanco (Vox) califica de "insulto" las promesas de la Delegada del Gobierno para el occidente

VEGADEO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, ha calificado de "insulto" las declaraciones de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, este jueves en la Feria de Muestras de Vegadedo anunciando acciones del Gobierno de España en el occidente asturiano.

Losa ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha aprobado definitivamente el proyecto de 'Restauración y Ordenación de la marisma de Vegadeo', con un presupuesto de 1.364.213,88 euros. Y ha recordado que el proyecto de defensa contra las avenidas de Vegadeo que cuenta con un presupuesto de 9.315.535,92 euros se encuentra en fase de tramitación ambiental.

"Todos sabemos que estas inversiones no se van a acometer porque todos hemos leído que el Estado no ejecutó ni el 30% de las inversiones prometidas. El occidente que no se muere sólo tiene un verdugo con nombre y apellidos que es el Partido Socialista de Asturias", apunta Blanco.

El dirigente de Vox ha recordado que en esta zona de Asturias faltan infraestructuras, hay malas conexiones y hace falta un ambulatorio. También ha lamentado la falta de Uvis medicalizadas y la ausencia de recursos humanos y técnicos en el Hospital de Jarrio. Asimismo también ha lamentado la falta de transporte escolar de los alumnos de Formación Profesional y Bachillerato.

Ha criticado a Losa por acudir a una Vegadedo a hacer promesas electorales en una visita a una feria "que habría que haber hablado de la feria y de potenciar el comercio de la zona, no de promesas que sabemos que no van a cumplir".