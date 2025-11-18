Borja Sánchez afea al PP que reclame información sobre la mina de Cerredo que ya tiene en su poder

Archivo - Familiares y amigos de las víctimas durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). Cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas de co - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez ha replicado este martes al PP que su grupo tiene "toda la información" de cómo actuó el Principado tras los datos que contó a la Dirección General de Minas el trabajador que sobrevivió al accidente en la mina de Cerredo de 2022.

Borja Sánchez ha dado así respuesta al diputado del PP, Rafael Alonso, que ha añadido esta pregunta tras la entrevista al trabajador que sobrevivió en 2022 a un accidente en la mina de Cerredo, Enrique Ramón Martínez, publicada este pasado domingo en La Nueva España.

Ha indicado Sánchez que a raíz de dicho accidente, donde además de resultar Enrique Martínez gravemente herido, también falleció el trabajador Richard Daniel Sander, se incoaron dos expedientes sancionadores a la empresa combustibles Asturiana y Leonesa Combayl. El primero, el sancionador por incumplimiento de la legislación en materia de seguridad minera y el segundo, el sancionador por la realización de trabajos no autorizados de explotación en el interior del piso sexto del grupo Cerredo.

Además en ambos casos, el Servicio de Minas tomó declaración a trabajadores y a testigos del accidente, entre ellos a Enrique Ramón Martínez. "Me sorprende que realicen ustedes esta pregunta, porque toda esta información la tienen ustedes, como resultado de la documentación que se les envió para la Comisión de Investigación Parlamentaria. Así que saben perfectamente cómo actuó la Administración después de tomar estas declaraciones y de realizar esta investigación", indicó Sánchez.

Desde el PP, Rafael Alonso se ha mostrado muy crítico con el Gobierno asegurando que el Gobierno "lo sabía todo". "Conocían todo lo que pasó en el accidente de agosto del 22 y lo que hizo fue premiar a estos desalmados con una autorización express para seguir actuando con el consentimiento de su gobierno, el gobierno de Barbón", dijo el diputado del PP.

"Su gobierno, cada vez está más claro, mantuvo al menos una pasividad que ha supuesto muertes y vergüenza colectiva en sus actuaciones. Sólo la pérdida de vidas y el coraje de un herido grave, difícil en este régimen socialista, ha hecho posible que este asunto salga a la luz. Demasiado caro, pero sobre todo, y lo peor, es que debería haberse evitado porque todos lo sabían", dijo Alonso.