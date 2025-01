Borja Sánchez agradece el trato recibido en el HUCA y asegura que la Consejería queda "en buenas manos" durante su baja

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, ha publicado este miércoles un mensaje de agradecimiento al personal del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante su ingreso hospitalario y ha asegurado que su departamento quedará "en buenas manos" durante el tiempo que dure su baja médica.

El Gobierno asturiano informó hoy de que Sánchez ingresó hace cuatro días en el hospital por una oclusión intestinal. Después de su derivación al HUCA, y una vez realizadas las pruebas médicas pertinentes, le ha sido detectado un tumor en el colon que exigirá intervención quirúrgica y el correspondiente tratamiento.

Tras dar a conocer esta noticia, Sánchez ha publicado un mensaje en Facebook, recogido por Europa Press, en el que asegura que ya en urgencias, a donde acudió tras varios días encontrándose mal, le detectaron un tumor que le estaba causando la oclusión. "Sólo la suerte ha querido que esa oclusión no haya tenido consecuencias mucho más graves. Puedo considerarme afortunado", ha dicho.

Estos días, ha agregado, los ha pasado recuperándose y tratando de que la inflamación disminuyera "al máximo" para facilitar la cirugía. "Desde el domingo, cada día me encuentro mejor y hoy ya me han dado permiso para dar algún paseo. Así que ahora, por delante, queda tratar de recuperarse cuanto antes de la cirugía, y seguir al pie de la letra todas las pautas que me indique el personal sanitario, para así curarme totalmente", ha indicado.

El consejero ha agradecido al personal hospitalario "el trato y cuidados". "Es un auténtico lujo, de verdad, siento estar en las mejores manos" ha asegurado.

Ahora el consejero de Hacienda Guillermo Peláez le sustituirá en su departamento, y el hasta ahora director general de Innovación, Ivan Aitor Lucas, desempeñará las labores de viceconsejero de Ciencia. "La Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo queda también en manos de un equipo que es de lo mejorcito, así que todo irá bien, seguro", ha dicho.