Borja Sánchez defiende la universidad pública y Vox la tilda de "corralito" del Gobierno

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez ha vuelto a defender este martes la gratuidad de la matrícula universitaria y la universidad pública como auténtico ascensor social ante las críticas de Vox que ha tildado la institución académica como un "aquelarre de la desigualdad, un vocero y corralito" del Gobierno socialista.

"Creo y soy un ferviente defensor de que la educación en general y la educación universitaria en particular son una de las grandes bazas para, a través de este ascensor social que es la universidad, poder cerrar este tipo de brechas sociales que aún persisten en nuestra comunidad autónoma", dijo Sánchez.

Y es que a juicio del consejero, a pesar de los datos, sí que continúa existiendo una brecha social y replicaba a la diputada de Vox que "si todos los jóvenes asturianos quisiesen cursar en la universidad pública los atenderían a todos, y a todos les pagaremos la matrícula, porque "eso sería un sueño".

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha acusado al Gobierno de convertir la Universidad en "un aquelarre de la desigualdad" y están haciendo de la misma "su vocero, su corralito".

Consideró la diputada de Vox que desde el Gobierno marcan a la Universidad "con su hierro a base de dinero para que sea altavoz de sus políticas y se convierta en todo lo contrario a lo que debe ser la universidad".

"Ustedes no quieren gente con dinero, no quieren gente libre. Están abriendo una brecha de desigualdad. No tenemos duda que este asunto de la gratuidad universitaria quieren explotarlo para sacar tajada electoral", dijo la diputada de Vox, que ha preguntado al consejero que haría "si a todo el mundo le diese por empezar a estudiar en la universidad pública".

Y es que la diputada de Vox ha indicado que no se entiende por qué cada uno de los jóvenes universitarios no tiene a su disposición el precio de la matrícula en la universidad pública para gastarlo en "la universidad que les dé la gana, ya sea pública o privada". "Esto sería lo auténticamente equitativo", dijo.

CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Por otra parte, Borja Sánchez ha respondido a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé que ha preguntado al consejero "sobre la posibilidad de asegurar que el convenio de colaboración firmado entre el Gobierno y la Universidad Internacional de La Rioja no afectará a la Universidad de Oviedo ni a su financiación".

Sánchez ha indicado que consultado con la Consejera de Salud le transmite, en el propio Consejo de Gobierno donde se aprobó, que es un convenio para estudiantes asturianos que estén cursando estudios en la UNIR. "Yo lo que le puedo decir de forma taxativa es que, de ninguna forma, ni este convenio ni otros que se puedan firmar en ese sentido va a afectar ni a los compromisos de financiación del Principado de Asturias ni a los compromisos de financiación del Principado de Asturias", dijo Sánchez.

Ha indicado Tomé que se trata de un convenio para la realización de unas prácticas académicas externas que se realizarán en los centros de titularidad del Servicio de Salud del Principado de Asturias, unas prácticas que según recoge la propia página de la Universidad de La Rioja, persiguen facilitar la empleabilidad y fomentar la capacidad de emprendimiento y que en ningún momento hablan de "excelencia académica".