Borja Sánchez (PSOE) rechaza las críticas del PP a las cuentas

Borja Sánchez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha rechazado este martes a preguntas de los periodistas las críticas realizadas por el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, al proyecto de presupuestos de 2026.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre las declaraciones de Queipo y sus reproches al Ejecutivo por no ejecutar lo que presupuesta, Sánchez ha comentado que ese "es un mensaje muy simplista".

El consejero ha destacado que el objetivo de los presupuestos es que "la industria, las empresas, el tejido productivo se transforme" y que "se siga trayendo el talento a la región". En este sentido, ha insistido en que "a la vista de los datos macroeconómicos mal no está saliendo", ya que este año "probablemente cerraremos con récord de creación de empresas en el Principado".

Sánchez también ha señalado que Asturias tiene "una posición muy buena en lo que es la atracción de inversiones con respecto a la industria de la defensa" y que la "inversión en I+D, llevamos dos años creciendo a dos dígitos, pues no sé qué más se puede pedir".

Por último, el consejero ha concluido que los presupuestos "están respondiendo perfectamente, y esto lo veremos con la perspectiva de los años, de forma muy rápida a ese objetivo de incrementar la industria".