Uno de cada cinco asturianos está en riesgo de pobreza o exclusión social

Presentación del informe sobre el estado de la pobreza en las comunidades autónomas por parte de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias (EAPN-AS). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco asturianos vive en situación de vulnerabilidad económica y social, conforme a los datos del XV Informe del Estado de la Pobreza. Según ha explicado este viernes la presidenta de EAPN Asturias, Elena Rúa, aunque la situación ha mejorado ligeramente en los últimos años, 210.000 personas no alcanzan unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, alimentación o educación.

El estudio ha sido presentado en la Junta General del Principado de Asturias en un acto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social, al que han acudido a consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte.

Rúa ha detallado que la tasa AROPE, que es el indicador que mide el riesgo de pobreza y exclusión social, se sitúa en Asturias en el 20,9%. Según ha desarrollado, esta cifra "confirma una tendencia descendente en el porcentaje de pobreza", pero también indica que aún no se han alcanzado los niveles previos a la crisis de 2008 ni se aproxima a los objetivos fijados para 2030.

Los colectivos más vulnerables son los hogares con menores a cargo, las mujeres -especialmente afectadas por el desempleo-, quienes viven en régimen de alquiler y las personas con discapacidad.

El informe revela que el 36,6% de los menores de 18 años están en riesgo de pobreza o exclusión, y que la pobreza severa afecta al 6,1% de la población asturiana. Además, muchos hogares destinan cerca del 40% de sus ingresos al alquiler, lo que dificulta salir de la situación de vulnerabilidad.

Junto a esto, la presidenta de EAPN Asturias ha insistido en que "la inversión social es necesaria pero nunca es suficiente" y ha reiterado en la necesidad de aumentar esta partida para lograr los objetivos de reducción y erradicación de la pobreza planteados de cara a 2030.

El informe subraya la importancia de las transferencias sociales y las pensiones para proteger a la población más vulnerable. Sin estas ayudas, casi la mitad de los asturianos estaría en situación de pobreza.

En particular, las pensiones reducen la pobreza incluso entre las personas menores de 65 años, con un impacto de 10,7 puntos porcentuales, casi el doble que la media nacional. Por este motivo Rúa ha destacado que la inversión social actúa como un "escudo protector" que evita que la pobreza se dispare.

El XV Informe AROPE muestra que el 25,6% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, con una pobreza severa que afecta a 4,1 millones de personas en todo el país.