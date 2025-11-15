Cadasa licita por 8,9 millones las obras para conectar el sistema de abastecimiento de Valdés a su arteria occidental

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha sacado a licitación por 8.962.450 euros las obras para conectar el sistema de abastecimiento de Valdés a su arteria occidental. Esta actuación consolida la apuesta del organismo por la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas, con el fin de garantizar un suministro de mayor capacidad y calidad.

El proyecto incluye la instalación de 10.551 metros de nueva tubería, desde el sur de Luarca hasta las proximidades de Villapedre, en Navia, así como la construcción de un nuevo depósito en Fontouria, que contará con todos los elementos de electricidad, control y comunicación necesarios para su correcto funcionamiento.

Según informa el Gobierno asturiano, esta nueva infraestructura de hormigón armado contará con un doble ramal: uno de entrada del agua procedente de la arteria occidental de Cadasa y otro de salida para conectar con la red municipal de Valdés.

El depósito garantizará un caudal de 31 litros por segundo, suficiente para abastecer a cerca de 9.000 habitantes. Las obras supone la incorporación del concejo de Valdés a la red del consorcio.

La actuación se enmarca en el plan de inversiones de Cadasa para el período 2022-2032, que movilizará casi 170 millones.