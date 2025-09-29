"Cadavieco fue el alma, las manos, la cabeza y el corazón del Club Santa Olaya", destaca Moriyón

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside la inauguración del paseo de Fernando Cadavieco de Diego, - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

"Siempre se caracterizó por una férrea conciencia social", resalta la regidora

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha inaugurado este lunes el paseo de Fernando Cadavieco de Diego, del que ha destacado que "siempre se caracterizó por una férrea conciencia social, formando parte activa de la consolidación de entidades y asociaciones que dieron carácter al barrio de La Calzada y, con él, a toda la zona Oeste de Gijón".

Ha resaltado, durante la inauguración del paseo, que era un hombre que hizo barrio y que formó parte del grupo de fundadores del Club Natación Santa Olaya "en la construcción de cuya única primera piscina participó entusiasta".

"Cadavieco fue el alma, las manos, la cabeza y el corazón del Club desde su fundación, en la que jugó un papel relevante y hasta el final de su vida", ha apuntado.

Un club que, según ella, ha vertebrado desde hace 70 años tanto el Natahoyo como La Calzada y sus barrios limítrofes y que, además de su marcado carácter social, le ha merecido la Declaración de Entidad de Utilidad Pública y Vertebrador y distintos méritos deportivos, hasta ser hoy un referente nacional e internacional en la natación.

La regidora gijonesa ha incidido en que el Club Natación Santa Olaya es, por tanto, una institución "de primer orden" en Gijón. Por ello se reconoce con este paseo la labor de uno de sus precursores, que pasará a formar parte del callejero gijonés.

Al tiempo, ha agradecido al presidente del Club, Enrique Plaza, el impulso "incansable" a este homenaje y, también, a su actual presidente, Gonzalo González, por perseverar hasta conseguirlo. Ha aprovechado para agradecer, además, la colaboración de la Autoridad Portuaria para hacer posible este homenaje.

"Desde hoy Fernando Cadavieco está junto al mar, pero también está, junto a su club, en la memoria más viva de Gijón", ha destacado la alcaldesa.

Por parte del Club, su presidente, González, ha resaltado que Cadavieco era una persona que dedicó toda su vida al Santa Olaya, del que fue uno de los socios fundadores.

"Trabajó en su creación como obrero, encofrador, delineante, aparejador, maestro y encargado de obras", ha apuntado, a lo que ha agregado su contribución a la parte deportiva, en la que fue monitor de gimnasia, ayudante de entrenador de natación, monitor de cursillos y delegado de equipo. También en la parte institucional pasó por diferentes cargos en distintas directivas, a excepción de presidente, por decisión propia, según González.

"El Club Natación Santa Olaya fue el centro de toda su vida", ha remarcado el presidente de la entidad. De Cadavieco también ha resaltado que sumó hasta 20 volúmenes de álbumes de artículos de prensa que él confeccionó "con meticulosidad" durante casi 60 años, y también en el caso de las fotografías.