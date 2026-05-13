Cae la banda juvenil ultraderechista más violenta de Asturias: organizaban "cacerías" de colectivos vulnerables

Pintadas nazis en un portal de Gijón. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado a los 'Whiteboys', considerada la organización juvenil de ultraderecha más violenta de Asturias. La operación se ha saldado con 19 detenciones en Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón de jóvenes de entre 14 y 22 años. El grupo, de ideología supremacista, está acusado de al menos 14 agresiones y "cacerías" contra colectivos vulnerables. En los registros, los agentes han incautado armas blancas y artefactos incendiarios listos para ser utilizados en ataques inminentes.

La investigación comenzó en septiembre de 2024, al detectarse el inicio de sus actividades delictivas. Los arrestados, con edades comprendidas entre los 14 y los 22 años, mantenían una estructura de "fuerte cohesión y disciplina interna", basada en una ideología radical supremacista.

Utilizaban las redes sociales no solo para comunicarse, sino también para difundir propaganda nazi y eslóganes de admiración hacia figuras del III Reich, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa. Esta actividad digital se complementaba con una presencia física agresiva en las calles, donde marcaban su territorio mediante numerosas pintadas en el mobiliario público de Gijón.

A lo largo de la investigación, se ha acreditado la participación de los miembros del grupo en, al menos, 14 agresiones físicas y actos de acoso. Los acusados organizaban "cacerías" en las que salían deliberadamente a buscar a personas pertenecientes a colectivos vulnerables, ya fuera por su origen, raza, religión, orientación sexual o ideología política.

Además de estos delitos de odio, algunos de los investigados han sido vinculados con la tenencia y distribución de sustancias estupefacientes. La intervención policial se precipitó ante la observación de una evidente escalada en la violencia empleada por el grupo.

Los agentes detectaron que los jóvenes habían adquirido diversas armas blancas y que incluso habían comenzado a fabricar artefactos incendiarios de tipo cóctel Molotov. Ante el "riesgo inminente de ataques de mayor gravedad", se estableció un amplio operativo que culminó con el registro de tres domicilios y la incautación de hachas, cuchillos, pasamontañas, una pistola de airsoft y abundante simbología nazi.

Tras la detención de los implicados, los cuatro menores de edad han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mientras que el grupo se considera totalmente desarticulado.

Esta actuación forma parte del Plan Operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad contra los grupos organizados y violentos de carácter juvenil, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional en la prevención y asistencia a las víctimas de delitos de odio.