Calvo admite dificultades a la hora de sustituir el helicóptero medicalizado pero pide "responsabilidad" al PP

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha admitido este martes en una comisión parlamentaria dificultades a la hora de sustituir el helicóptero medicalizado más avanzado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) cuando el aparato está en revisión.

Calvo, que ha respondido en una comisión parlamentaria a una pregunta del diputado Manuel Cifuentes sobre este asunto, ha pedido "responsabilidad" al PP. El dirigente ha dicho que las críticas de los 'populares' sobre el tema lanzan un "mensaje equivocado" a la ciudadanía. Ha garantizado que el servicio siempre está cubierto.

En cualquier caso, Calvo ha señalado que existen dificultades en el conjunto de las operaciones aéreas en el ámbito de los rescates, algo derivado fundamentalmente de la falta de materiales por la guerra en Ucrania.

El Consejero ha dicho que Asturias cuenta con tres helicópteros y que cuenta con personal asignado, incluidos rescatadores y médicos especializados. Uno de los tres aparatos es de los más avanzados. Cuando se le somete a una revisión, la empresa encargada debe reponerlo con un vehículo similar o superior. "Si eso no se cumple, se penaliza en el marco del contrato", ha dicho.

A Cifuentes no le han convencido las explicaciones de Calvo. Ha dicho que su responsabilidad es que se cumpla el contrato. "El consejero está reconociendo hoy en la Junta que este no fue un caso puntual, sino que es habitual que no se sustituya el helicóptero cuando se envía a revisión", ha criticado.