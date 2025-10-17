Calvo califica de "inexactas o directamente falsas" las palabras del ministro Puente sobre el peaje del Huerna

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha matizado este viernes que muchas de las afirmaciones del ministro de Transportes, Ócar Puente, fueron "inexactas o directamente falsas". Lo ha dicho en una entrevista en RPA, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el actual Ejecutivo "no tiene responsabilidad alguna" sobre la prórroga del peaje del Huerna, adjudicada durante el Gobierno de José María Aznar, pero sí la responsabilidad de actuar ahora para su eliminación.

"La decisión en primer lugar no la toma el ministro Puente. Las decisiones en los gobiernos las toman los gobiernos y fundamentalmente el presidente del Gobierno. Él hablaba de que él no era el del dinero. Las decisiones de bonificar el 100% son las que están en este momento en su mano. Entendemos que eso lanzaría un mensaje muy claro de la voluntad de este gobierno", ha afirmado.

Para el consejero socialista, "el rescate no es el tema. El tema es la nulidad", y ha subrayado que el dictamen de la Comisión no discute el modelo concesional, sino que señala una prórroga ilegal de 28 años sin publicidad ni concurrencia, lo que vulnera la normativa europea de contratación pública.

Según ha indicado, mientras se resuelve el proceso ante la justicia europea, el Ministerio podría establecer una bonificación del 100% del peaje, lo que supondría un coste anual de 48,5 millones de euros. "Eso es mucho menos costoso que un rescate", ha afirmado, insistiendo en que se trata de una medida inmediata que beneficiaría directamente a la ciudadanía.

Calvo ha insistido en que el Gobierno de Asturias considera la eliminación del peaje de la AP-66 una "gran prioridad" y ha defendido que su nulidad se alcanzará por vía judicial a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tras el dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga de la concesión.

El consejero ha recordado que la AP-66 (peaje del Huerna) y la AP-9 gallega son las únicas autopistas afectadas por el dictamen europeo, y ha llamado al Gobierno de España a asumir su responsabilidad y negociar una solución en Bruselas antes de que el caso llegue al TJUE.

"El dictamen de la Comisión es contundente, y por una vez se ha puesto del lado de una comunidad periférica como Asturias. No se puede minimizar", ha apuntado Calvo, quien ha defendido la actuación coordinada del Gobierno del Principado junto a sindicatos, empresarios, asociaciones de transportistas y partidos políticos dentro de la llamada Alianza por las Infraestructuras.

