Calvo confía en licitar en 2026 el proyecto de remodelación del enlace de Roces entre la AS-II y la A-8

Pumares solicita tener en cuenta las peticiones vecinales

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha señalado este martes que prevén disponer en 2026 del proyecto técnico para la licitación proyecto de remodelación del enlace de Roces entre la AS-II y la A-8, en Gijón.

Así lo ha indicado, en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Mixto Adrián Pumares (Foro Asturias) sobre la situación del citado proyecto, durante la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia de la Junta General del Principado de Asturias.

Calvo ha explicado que la adjudicación comprende tanto el proyecto de trazado, que ya está realizado, como la información pública del mismo y el proyecto constructivo, al que se tienen que incorporar los ajustes derivados de la tramitación previa, con lo que se garantiza "transparencia, participación ciudadana y cumplimiento normativo", ha resaltado.

Asimismo, ha señalado que la actuación se marca dentro de los acuerdos firmados en 2019 entre el Principado y el Ministerio de Fomento, cuyo objetivo era realizar estudios técnicos necesarios para mejorar la conectividad entre la red estatal y la autonómica en la zona central de Asturias.

Esta solución, según él, que se incluía en el Plan Director de Infraestructuras, contempla una mejora de la fluidez del tráfico, de la seguridad vial, la conexión eficiente entre vías facilitando el tránsito entre la AS-II a la A-8 y viceversa, así como la integración funcional con toda la red existente con una cobertura diaria para aproximadamente 27.800 vehículos.

Ha agregado, por otra parte, que el proyecto sigue su procedimiento con la definición técnica, estudios previos, revisión pública, validación constructiva. En este caso, ha apuntado que esperan que en los próximos meses ya puedan tener un proyecto definitivo que pueda licitarse.

Calvo, además, ha llamado la atención sobre que es una obra importante, ya que se trata de dos rotondas que van a exigir una pequeña expropiación. El consejero ha indicado que también están viendo posibilidades de negociación para agilizar esa fase.

Ha remarcado, también, que si ya antes era un nudo muy importante, porque sobre todo iba a dar facilidad de tráfico hacia la autovía de titularidad regional, ahora mismo su necesidad todavía es más mayor, reorganizando tráficos hacia Tremañes, pero también hacia Roces, con el crecimiento de esa zona comercial y también del propio barrio de Nuevo Roces, que entre otras tiene una salida natural hacia las AS-II a través de la rotonda de Decathlon y Alcampo. "Son más necesarias que nunca", ha insistido.

TRANSPARENCIA EN LA TRAMITACIÓN

Pumares, por su lado, ha expresado que tenía preocupación por el retraso, al no conocer en qué estado se encontraba este proyecto, para el que se anunció un contrato de asistencia técnica para realizarlo por un importe de 66.000 euros y un plazo de seis meses, el cual concluyó en septiembre de 2024.

El diputado ha recalcado, unido a ello, que se trata de un nudo estratégico para la movilidad, en este caso de la mayor ciudad del Principado de Asturias, que soporta, además, un elevado volumen de tráfico pesado y ligero y que, además, está relacionado con la seguridad de numerosas personas.

Sobre esto último, ha remarcado que guarda relación con la sostenibilidad, la humanización del espacio público y con hacer convivir intensos flujos de tráfico con zonas residenciales y zonas comerciales. Ha remarcado, también, que los vecinos piden, al margen de esto, un paso personal seguro en la avenida de Oviedo.

Ante la respuesta del consejero, Pumares ha querido saber si se pueden acotar un poco más los plazos de la licitación e incorporar las peticiones vecinales a la hora de organizar los accesos y mejorar la seguridad peatonal. Ha pedido, además, "transparencia" y que se publique de inmediato el estado de tramitación del proyecto.