Calvo declara que no hay venta ni reserva en firme de parcelas en la Zalia y confía en cerrar la fase 1 este año

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha asegurado este martes en la Junta General del Principado que a día de hoy "no existe ninguna venta ni reserva en firme" de parcelas en la Zalia. Calvo confía en que antes de que finalice el año se cierre tanto el proceso del acuerdo de competencia de suelos como la llegada de proyectos a la fase 1 de la Zalia.

Calvo ha respondido así a una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sobre la comercialización de suelo industrial. El consejero ha explicado que desde agosto se ha puesto en marcha un acuerdo de competencia para la asignación y reserva de suelo, que permite a empresas nacionales e internacionales presentar proyectos industriales y logísticos alineados con la transición hacia la neutralidad climática y la generación de empleo cualificado. El proceso incluye la presentación de documentación económica y técnica, así como criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos.

El consejero ha precisado que se trata de una comercialización parcial y progresiva del suelo, con un precio mínimo de 102 euros por metro cuadrado, y ha destacado que existe una comisión evaluadora que eleva recomendaciones al órgano de gobierno. Calvo confía en que antes de fin de año se cierre esta fase y lleguen proyectos a la Zalia, aunque ha insistido en que "no hay reserva en firme ni venta formalizada".

Calvo ha concluido señalando que el proceso se realiza con transparencia y siguiendo criterios claros, que permitirán en breve la llegada de empresas que consolidarán a la Zalia como un activo estratégico para Asturias.

Por su parte, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha criticado la gestión, alertando de que aún quedan cuestiones estratégicas para el desarrollo de la Zalia, como la definición del papel del Estado y de la SEPI, la estación intermodal y la red eléctrica, y cuestionó la ponderación de proyectos logísticos en las evaluaciones.