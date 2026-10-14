La Cámara de Comercio de Avilés alerta de la retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler

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OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Avilés ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que alerta del importante retroceso de la oferta de vivienda en alquiler en la ciudad, tras analizar la situación del mercado a través de las agencias inmobiliarias locales.

Los datos recogidos reflejan una reducción del 65,7 % de las viviendas disponibles desde el pasado 29 de septiembre y evidencian la creciente incertidumbre que afecta al sector.

El estudio se ha realizado mediante entrevistas a 22 agencias inmobiliarias de Avilés, de las cuales 18, el 85 % de las consultadas, han aportado datos.

Entre sus principales conclusiones destaca que el 63,15 % de las inmobiliarias avilesinas no dispone actualmente de ninguna vivienda en alquiler. La Cámara considera que estos datos reflejan las consecuencias de la incertidumbre generada por las medidas normativas aprobadas en materia de vivienda.

Según la información trasladada por las inmobiliarias, numerosos propietarios están optando por retirar sus viviendas del mercado del alquiler, ponerlas a la venta o esperar a conocer la evolución y

Uno de los casos más significativos corresponde a una inmobiliaria histórica de Avilés que, tras mantener habitualmente una media de 20 viviendas disponibles para alquilar en los últimos años, ha pasado a no disponer de ninguna en la actualidad, según informan desde la Cámara.

La Cámara de Comercio de Avilés subraya que el mercado atraviesa un escenario de incertidumbre generalizada, en el que las decisiones de los propietarios están condicionando directamente la disponibilidad de viviendas. Aunque las medidas de protección a los actuales inquilinos, especialmente a los más vulnerables, persiguen un objetivo de protección social, la Cámara advierte del riesgo de que una reducción sostenida de la oferta termine perjudicando a otros colectivos igualmente vulnerables: las personas que necesitan encontrar una vivienda de alquiler.

La institución considera necesario prestar atención a la evolución de estos indicadores y a las consecuencias que la inseguridad normativa puede tener sobre la oferta, los precios y el acceso efectivo a la vivienda en Avilés y su comarca.