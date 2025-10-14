Las Cámaras del Arco Atlántico respaldan la supresión del peaje del Huerna

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio del Arco Atlántico han decidido incluir, como uno de los ejes principales de actuación dentro del documento estratégico del proyecto de Cámaras del Arco Atlántico, la eliminación de los peajes de la AP-66 y de la gallega AP-9.

Según ha informado la Cámara de Comercio de Oviedo, el documento ha sido actualizado durante la celebración estos días del foro de Cámaras del Arco Atlántico en Bruselas para contribuir a la creación de una Macrorregión Atlántica.

Así, en el capítulo de 'Transporte e intermodalidad' se incluye en el punto 1.3 la superesión de los peajes e las autopistas AP-66 y AP-9 "en cumplimiento del dictamen de la Comisión Europea".

El presidente de la Cámara de Comercio Carlos Paniceres se ha felicitado del resultado obtenido de la jornada celebrada estos días en Bruselas. "Salimos muy reforzados para seguir luchando contra el injusto peje del Huerna", asegura.

Paniceres ha participado este martes, junto al vicepresidente José Manuel Ferreira, en un desayuno de trabajo en la sede del Parlamento Europeo con los presidentes y secretarios generales de las Cámaras participantes y representantes de diferentes estamentos del Parlamento Europeo, de cara a compartir una visión integrada del desarrollo del Arco Atlántico como una oportunidad para evolucionar hacia la macrorregión.

Durante el desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo, Paniceres ha planteado la supresión del peaje del Huerna. En esta sesión en el Parlamento europeo, ha intervenido, entre otros, el secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno de España, Fernando Sampedro Marcos; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sido la encargada de presentar las conclusiones del encuentro y cerrar la sesión.

A continuación, la jornada se ha trasladado a la delegación ante la Unión Europea de la Cámara de Comercio de España, donde se ha celebrado una sesión sobre la creación de la Macrorregión Atlántica con diferentes representantes permanentes y agentes europeos.

En este contexto, el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo; y la secretaria ejecutiva de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM, Élise Wattrelot, han participado en la mesa redonda 'Desarrollo del Corredor Atlántico'.