El Campus LUCE ofertará un total 50 cursos para capacitar a la ciudadanía en las nuevas tecnologías

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, presenta el Campus LUCE en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este jueves el Campus LUCE, de capacitación digital.

Enmarcado en el programa Luce Laboratorio Urbano, permitirá poner al alcance de la ciudadanía un amplio programa de formación 'online', dividido en seis áreas que son claves: Inteligencia Artificial (IA) y tecnologías emergentes; ciberseguridad; Internet de las cosas; Smart Cities; y un último grupo de otras tecnologías que incluye la robótica o el marketing digital.

Así lo ha indicado Pumariega, durante la presentación del Campus en el Consistorio gijonés, en la que ha resaltado la importancia de la innovación "como palanca para el desarrollo económico y el bienestar social".

Dicho esto, ha incidido en que también puede dar lugar "a grandes desigualdades". En este sentido, ha considerado fundamental poder aprovechar todas las oportunidades que da la innovación, si bien ha apuntado que, para ello, las personas deben contar con una cualificación "suficiente".

Pumariega ha destacado, relacionado con ello, la apuesta del Gobierno local con la innovación social, para ayudar a las personas a tener una mejor capacitación en tecnologías y al desarrollo de las competencias digitales, al objeto de evitar que la brecha digital sea una barrera para la incorporación de muchas personas a la sociedad de la información.

En cuanto al Campus LUCE, dentro de la primera fase, se publicará una oferta de 19 cursos, la mayoría de 40 horas de duración, que van a aportar conocimientos de nivel básico o intermedio.

Cuando se complete esta primera fase, habrá cursos adicionales dentro de un nivel medio y un nivel más avanzado, para después poder pasar a un itinerario formativo personalizado.

Pumariega ha resaltado que es una formación "de alta calidad" que está avalada por la plataforma Structuralia y tutorizada por personas expertas.

Asimismo, ha apuntado que todos los cursos van a ser gratuitos para toda la ciudadanía de Gijón y se entregará, a su término, un diploma acreditativo.

Junto a la edil ha hablado la directora general de Innovación, Patricia García, quien ha explicado que se podrá acceder a la información de los cursos en la web del proyecto LUCE Gijón o a través de un código QR que figura en el folleto informativo del campus.

Para la inscripción, eso sí, es imprescindible disponer de tarjeta ciudadana. Asimismo, todos aquellos que finalicen el curso superando las pruebas o requisitos que pueda tener cada uno de los cursos podrán solicitar el diploma de aprovechamiento de la formación realizada.

Ha diferenciado, también, que se pasa de ofrecer formación en competencias digitales a tecnologías emergentes que "todos necesitamos aprender", ha dado por hecho.

Además, ha indicado que primeramente se publicarán un total de 19 cursos pero irán incorporando más hasta llegar a un total de 50, con una oferta en conjunto de 600 plazas.