Canga culpa a Pumares, "la parte asturianista radical de Foro", de no haber concurrido juntos a las elecciones

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la presidencia del Principado, Diego Canga ha manifestado este martes en rueda de prensa que no está dispuesto a aceptar que se le culpe de ser la persona que dinamitó el acuerdo con Foro para concurrir juntos a las elecciones y ha indicado que esa persona fue Adrián Pumares. "Si no hubo acuerdo con Foro fue por la parte asturianista radical de la formación", ha manifestado Canga.

Así ha explicado, y en respuesta a las acusaciones de Pumares, que el 9 de febrero él mismo intentó llegar a un acuerdo con Foro para concurrir juntos a las elecciones del 28 de mayo y no lo logró. Ha indicado que ofreció a Adrián Pumares ocupar uno de los puestos de salida de las listas, entre los cinco primeros, y éste lo rechazó.

"Le tendí varias veces mi mano y varias veces fue rechazada", ha dicho Canga, que ha explicado que Foro rechazó el acuerdo porque argumentaban que llegaba ya tarde y tenían grandes expectativas en cuanto a los resultados, "expectativas que se comprobó eran erróneas".

Preguntado si esta mano tendida también se dio para las candidaturas municipales, concretamente en Gijón, ha indicado Canga que "así fue" y ha manifestado que se ofreció a Carmen Moriyón encabezar la lista pero esta opción fue descartada muy rápidamente por las expectativas de resultados.

"Dicho lo cual, todo eso ya ha pasado y ahora vuelvo a tender nuevamente la mano, una vez más, para que tras las elecciones del 23 de julio podamos hablar nuevamente con Foro", ha dicho Canga, que considera que la decisión de la formación de no concurrir a esos comicios se debe "al batacazo del 28 de mayo".

Preguntado por la decisión anunciada por Adrián Pumares de no apoyar su investidura, Canga ha indicado que "allá él con sus decisiones".

CONGRESO DEL PP

Por otra parte, Diego Canga, que ha indicado que ya se ha afiliado al PP, no ha querido pronunciarse sobre el futuro congreso del partido no sobre si se presentará o no para presidir la formación. "Ahora estamos concentrados exclusivamente en el las elecciones. No lo tengo en la cabeza, vivo el día a día y ahora estamos centrados en ganar las elecciones", ha dicho.

Tampoco ha querido aclarar nada sobre la composición de la Mesa del Parlamento, una cuestión que ha dicho "están discutiendo". "La matemática es buena para nosotros", ha indicado Diego Canga que ha manifestado que ya ha acudido a Bruselas para poder programar la ampliación de su excedencia.

MENSAJE AL PSOE

Diego Canga también ha aprovechado la rueda de prensa para lanzar un mensaje a Adrián barbón y pedirle que sea él quien aclare ahora si "se va o no a Madrid como se dice en la prensa".

"Hoy es 20 de junio y aquí estoy ante ustedes y quizás el que se va a Madrid es Adrián Barbón, que lo desmienta", dijo Canga.