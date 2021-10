Canteli carga contra los detractores de la Ronda Norte: "No sé por qué protestan si no conocen en qué consiste"

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha criticado la protesta que se ha llevado a cabo este miércoles frente a la Junta General contra la construcción de la Ronda Norte en la ciudad. "No sé por qué protestan si no conocen en qué consiste", ha dicho, para después insistir en que la infraestructura no dañará el Monte Naranco.

"Coño, qué mas quisiera yo que estuvieran protestando por las obras de la Ronda Norte", ha dicho el alcalde preguntado por los periodistas acerca de la movilización. Al respecto de estas críticas de vecinos de la ciudad en contra de una infraestructura que, en su opinión perjudica al Naranco y a la ciudad tanto por la obra en sí como por la contaminación que acarreará el paso de tráfico por la zona, Canteli ha remarcado que Oviedo tiene 220.000 habitantes "y protestan cuatro".

"Por desgracia", ha continuado, el Gobierno central "abandonó a Oviedo con 100.000 euros para la ronda". "Qué mas quisiera yo que en la Ronda Norte estuvieran ya las palas trabajando", ha insistido, asegurando que Oviedo "necesita" esa ronda.

Respecto a los planes del Ministerio de Transportes para esta infraestructura, Canteli ha explicado que valoran la construcción de un túnel "importante" bajo el Naranco, pero que "no sea agresivo en absoluto" con este recurso natural en el que además hay viviendas y se encuentran los principales monumentos del Prerrománico asturiano.

"Yo quiero mucho al Naranco, mucho más que la gente que está manifestándose, que no lo conoce", ha asegurado, defendiendo que la obra no sería agresiva ni con el monte, ni con la Pista Finlandesa o el Prerrománico. "Si es que hay sitios en los que va ciento y pico metros por debajo de lo que pisamos, y donde menos, a cuarenta", ha argumentado el regidor local.