Canteli pide al PSOE que deje de "decir tonterías" sobre El Fontán y pare de "confundir a la gente"

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha pedido este jueves al PSOE local que deje de "decir tonterías" sobre la rehabilitación del Mercado de El Fontán y pare de "confundir a la gente" con la posibilidad de modificar el proyecto y no perder los fondos europeos ligados al mismo.

En unas declaraciones a los medios, el regidor ha insistido en que la subvención europea llegó para ese proyecto en concreto, y ha reprochado al PSOE que trate de "confundir" a la gente, "primero visitando los stands del Mercado para convencerlos de que no era bueno" y después pidiendo una modificación del proyecto.

Los fondos que llegaron de Europa, ha remarcado, "llegan para ese proyecto concreto, no es modificable". "Es el no por el no permanentemente, y estoy cansado ya, cansado de verdad, de que me critiquen porque no trabajo, una persona que no para en todo el día", ha aseverado, destacando que "Oviedo está vivo" y que la capital está "creciendo en todos los aspectos".

En cuanto al futuro del Mercado, Canteli no ha cerrado la puerta a abordar más adelante su rehabilitación, aunque "en la misma línea" que ahora, con los restaurantes, ya que "es una faceta muy importante para este mercado".