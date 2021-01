Canteli, ante la previsión del Principado de nuevas restricciones: "Pido por Dios que no cierren los negocios"

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), ha pedido este viernes que se trate de "conjugar" la seguridad sanitaria con la actividad económica ante la previsión del Gobierno del Principado de anunciar nuevas restricciones frente a la pandemia. "Pido por Dios que no cierren los negocios, que no cierren los comercios, que no cierre la hostelería", ha dicho en declaraciones a los medios.

"Pido que sepamos conjugar la protección sanitaria, que hay que respetarla al 100% y yo lo defiendo permanentemente, con la parte económica que puede ser una debacle también", ha añadido.

Canteli, que ha participado en la presentación del libro 'Cudillero Mágico' de Juan Luis Álvarez del Busto, ha reiterado así su apuesta por compaginar la protección frente a la COVID-19 con el mantenimiento de la actividad para evitar una "debacle total" de la economía de Asturias y de Oviedo.

Respecto al comité de crisis, el alcalde ha apuntado que no se convocó para la última decisión del Gobierno autonómico y de momento el Ayuntamiento de Oviedo no está citado para nuevas reuniones.

USOS RESIDENCIALES

En el ámbito municipal, Alfredo Canteli ha señalado su apuesta por usos residenciales en El Cristo-Buenavista, así como en los terrenos de la fábrica de La Vega.

"A mí me gusta lo de El Cristo. Está claro que hay que construir, que hay que rentabilizar un poco los terrenos y que esperemos que la Policía Nacional llegue allí; que los juzgados lleguen allí; que la Universidad se expanda allí; que genere un gran parque público también, que es importante; y esa plaza de toros que nosotros ya estamos trabajando por ella", ha indicado sobre el futuro desarrollo de la zona.

Además, respecto a las críticas de la oposición a los usos residenciales en La Vega, el alcalde ha afirmado que va "a luchar convencido" para que sea "una zona residencial, que sea una zona de empresas, que tenga un parque público y que tenga una zona muy importante para que el Ayuntamiento pueda hacer actuaciones allí".