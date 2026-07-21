Carabelas portuguesas en Gijón: el Acuario inicia un estudio científico

GIJÓN, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del Bioparc Acuario de Gijón, Alejandro Beneit, ha explicado este martes que están inmersos en un proyecto de estudio de las carabelas portuguesas que llegan a la costa gijonesa.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la presentación de una exposición que muestra el trabajo que hay detrás de la parte visible del Acuario, como es el científico, en el que se enmarca la citada investigación.

En este sentido, ha señalado que el proyecto empezó ya el año pasado y en este, con el apoyo también del Ayuntamiento que se ha sumado, van a probar, entre otras acciones, la instalación de barreras.

Beneit ha apuntado que se trata de barreras normales anticontaminación, de las que van a contar con dos modelos, para estudiar cómo se comportan con las carabelas portuguesas y comprobar si tiene sentido su instalación, de cara a que pueden funcionar para frenar una situación que con el Cambio Climático hace que estén llegando en los últimos años a la costa gijonesa.

Según él, la prueba, situada al lado del Acuario, en principio está diseñada para la colocación de una barrera de unos 15 metros. La idea es poder instalarlas, ya que ya han empezado a llegar las primeras carabelas portuguesas.

Sobre ello, ha precisado que ya llegó la primera y se quiere esperar a tener un número acorde con las pruebas que se quieren hacer, en la dársena o la proximidad a ella. Ha agregado que esperarán, más o menos a principios de agosto, cuando cree que puedan tener un número ya de carabelas allí mantenidas en el Acuario para hacer las pruebas, si bien ha recalcado que también depende de los investigadores, del CSIC y de la Universidad de Oviedo que están colaborando con ellos.

En cuanto a la exposición, ubicada en la plaza de Tomás y Valiente y enmarcada en los actos de celebración del 20 aniversario del equipamiento, ha destacado que el objetivo era contar un poco todo lo que no se ve, como es todo el trabajo de los equipos que hay detrás y que hacen posible que ocurra la "magia" cada vez que viene un visitante.

"Hay muchísimo trabajo detrás y es un poco el homenaje que queríamos hacer hoy", ha insistido Beneit, quien ha señalado que en la muestra, a través de 16 paneles, se podrá hacer un recorrido de todo el trabajo que hay detrás del Acuario, empezando por la parte de mantenimiento, que es fundamental, la parte del hospital, cómo se alimentan los animales o la cocina.

Ha indicado que todas son fotografías que explican muy bien y que son "muy divulgativas" de todo el trabajo que se va haciendo y que muestran al equipo que en el día a día no se ve.

La exposición, que se inaugura en este día, permanecerá frente a la antigua Escuela de Comercio por un mes, hasta el 20 de agosto aproximadamente.

En cuanto a lo que muestran las imágenes, ha señalado que el Acuario coge agua del mar directamente, la cual tiene que pasar por muchos filtros hasta que llega al equipamiento y, una vez allí, se distribuye según las necesidades en cada tanque, a cada uno de los cuales tiene que llegar con una temperatura y con un nivel de oxígeno diferente.

Al margen de ello, ha apuntado que está el apartado de cuidado y alimentación de los animales, el mantenimiento, la vigilancia constante de todos los parámetros de todos los tanques y la investigación y divulgación científica.

Beneit ha incidido en que tienen más de 5.000 animales que cuentan con casi una dieta individualizada por cada uno. "Para eso, hacen falta muchas horas de trabajo, mucho compromiso y mucho pequeño trabajo diariamente", ha recalcado.

Es por ello, que ha considerado que poder tener esta exposición en pleno centro de la ciudad es una oportunidad "enorme" de dar a conocer ese trabajo. Asimismo, ha apuntado que aún quedan más actividades que harán vinculadas al 20 aniversario del Acuario.

Junto a él ha hablado el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha destacado que con esta exposición la gente va a poder disfrutar de lo que no se ve en una visita habitual al Acuario.

Es más, la ha visto como un "aperitivo" para animar a quien la ve a ir a visitar el Acuario. Ha resaltado, unido a ello, que va a haber nuevas actividades con motivo del vigésimo aniversario, a lo que ha avanzado que ya están trabajando en otras novedades de cara al próximo año.