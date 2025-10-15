Carcedo asegura que "el objetivo principal" del PSOE y Convoctoria es "compartido" en materia universitaria

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo, ha asegurado este miércoles que "el objetivo principal es compartido" entre los socios de Gobierno --PSOE e IU-Convocatoria--, tras aprobar ayer el Consejo de Gobierno los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado, la Universidad Nebrija, en Avilés, y la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. "Nuestra prioridad es la universidad pública y el apoyo a la universidad pública", ha afirmado.

Carcedo ha hecho estas declaraciones al ser preguntada sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha explicado que "lo se exige a la universidad privada, o en este caso a puntos adscritos, es criterios de calidad" como garantía para la sociedad y para el desempeño profesional.

Unos criterios de calidad que apoyan desde Convocatoria por Asturias, a pesar de que su portavoz en la Junta General, Xabel Vegas, ha rechazado "de forma rotunda" la llegada de universidades privadas a Asturias, al considerar que "deteriora el modelo de la pública" y perjudica el papel de la Universidad de Oviedo como "ascensor social".

"Cualquier proyecto universitario, tanto público como privado, tiene que ser en primer lugar de calidad", ha asegurado Vegas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha advertido de que muchas de estas "presuntas universidades" son "meras expendidurías de títulos académicos para gente con altos recursos".

En este sentido, el diputado autonómico ha hecho un llamamiento a las "fuerzas progresistas, también al PSOE", para que defiendan la universidad pública, ya que es "la única que garantiza la equidad de nuestro sistema de educación superior".

Vegas ha insistido en que Asturias "no necesita una universidad privada" porque estas instituciones "tienen enormes externalidades en el terreno de los derechos laborales, en el terreno de la vivienda y por supuesto no tienen ni investigación ni transferencia de conocimiento".

Por último, ha abogado por que la gratuidad de la matrícula en la Universidad de Oviedo anunciada por el presidente asturiano, Adrián Barbón, tenga "límite de renta" para que "no se financie a las clases más privilegiadas".

"NO ENTRAMOS EN POLARIZACIÓN"

Por su parte, la diputada del PP de Asturias Beatriz Polledo ha celebrado la llegada de universidades privadas a Asturias y ha asegurado que su grupo no entra en "la polarización" en torno a este asunto. De este modo, se ha limitado a decir, al ser preguntada, que "es una buena noticia y más sabiendo sabiendo que detrás hay formación de enfermeras con el déficit que hay".

Vox ha celebrado también la noticia. "Somos un partido al que no le gustan los monopolios, y menos establecidos a través de regulaciones", ha manifestado el diputado Javier Jové. "Damos la bienvenida a todas las universidades que quieran venir a instalarse, a dar un servicio, y será la ley de no perder la demanda, serán las familias, serán los alumnos los que decidirán si ese tipo de empresas, ese tipo de universidades tienen un futuro o no tienen un futuro en las tuyas", ha apostillado.

Las críticas de Jové también han ido para el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. "Si el rector entra en pánico porque se ve incapaz de competir con las universidades privadas, allá él. Pero que venga a exigir al Gobierno que prohíba la entrada de operadores privados cuando él recibe más de 226 millones de euros en subvenciones con dinero público es alucinante", ha afirmado.

Por último, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, también se ha mostrado a favor de que "haya competencia". En este sentido, ha criticado que el Gobierno central "haya decidido no culminar el proceso" para la implantación de la Universidad Europea en Gijón y "la fuerce a volver a empezar todos los trámites".

"No tiene sentido porque además es un agravio a Gijón, que ya estamos acostumbrados; a Asturias y a Europa porque desconocemos por qué motivos, pero una universidad que está en una situación similar sí que ha culminado el procedimiento y se va a instalar en Extremadura", ha aseverado Pumares.

El diputado de Foro ha insistido en que "la Universidad Europea cumple sobradamente los estándares de calidad" y ha reclamado al Gobierno de Asturias, liderado por Adrián Barbón, que "presione al Ministerio" para que "cuanto antes pueda estar operando" este centro universitario privado en la región.