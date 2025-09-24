Carcedo (PSOE) cree que se constata que "el PP y sus escisiones siguen sin proyecto político para Asturias"

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Dolores Carcedo, ha manifestado este miércoles que tras esta segunda sesión del Debate de Orientación Política se puede dar por constatado que "el PP y sus escisiones siguen sin tener proyecto político para Asturias y siguen careciendo de una idea de Asturias para el futuro".

Carcedo ha sido la última portavoz parlamentaria en intervenir en esta segunda sesión del Debate. Ha considerado la socialista que es "evidente que hoy Génova" estaba mirando.

"El ansia frente a Vox que les consume Madrid les lleva incluso asumir el lenguaje cuartelero. Creíamos que lo del otro día del régimen socialista era un exceso para ganar puntos en línea con el Tellado de las fosas. Y hasta usted mismo reconoció luego que se había puesto superlativo, pero es que hoy ha sido superlativo de nuevo", ha indicado Carcedo.

Ha manifestado Carcedo que por contra el Gobierno y los socialistas asturianos se han mostrado firme y contundente en la defensa de nuestro plan de gestión del lobo y la exigencia de la salida del lobo del ESPRE; claros en materia de financiación autonómica, claros y coherentes siempre con el acuerdo alcanzado en esta Junta General, sin posiciones partidistas.

Además "el presidente no ha dejado duda alguna de que defenderá ante quien sea la eliminación del peaje del Huerna que el Partido Popular decidió ilegalmente". "Veremos su compromiso en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras el próximo lunes", dijo Carcedo.