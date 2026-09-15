Cáritas Koopera alerta del riesgo de saturación de sus contenedores de ropa tras la retirada de puntos de recogida

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Koopera Asturias ha emitido este martes una nota de prensa en la que alerta de un incremento significativo de la cantidad de ropa depositada en los contenedores de algunos de los municipios en los que presta servicio, una situación que podría llegar a provocar episodios puntuales de saturación si esta tendencia continúa.

Según explican, el aumento coincide con la retirada de contenedores de otro operador privado de recogida de ropa en distintos municipios asturianos.

Parte de la ciudadanía que hasta ahora utilizaba esos puntos estaría buscando otras vías para seguir entregando su ropa usada y, entre ellas, los contenedores de Cáritas Koopera situados en localidades próximas, parroquias y otros espacios vinculados a la red de Cáritas.

Este desplazamiento está haciendo que determinados puntos comiencen a recibir volúmenes superiores a los habituales, lo que obliga a revisar de forma continua, al verse tensionados, la logística del servicio y los recursos disponibles para poder seguir respondiendo adecuadamente. Desde Cáritas Koopera Asturias se desea trasladar, ante todo, un mensaje de responsabilidad y compromiso con la ciudadanía.

"Nuestra prioridad es seguir ofreciendo un buen servicio y garantizar que la ropa que las personas depositan confiando en nosotros pueda ser recogida y gestionada correctamente. Cuando se producen cambios importantes en los flujos de recogida, es necesario analizar la situación y adaptar la respuesta para poder seguir haciéndolo con garantías", han explicado.

Ante esta nueva situación, Cáritas Koopera Asturias muestra su disposición a colaborar con los ayuntamientos asturianos para analizar conjuntamente las necesidades que puedan estar surgiendo en sus municipios.

La entidad considera que la coordinación entre administraciones y organizaciones que trabajan en la gestión del textil resulta especialmente importante en momentos en los que se producen cambios en los canales habituales de recogida.

El objetivo, apuntan desde Cáritas, debe ser anticipar posibles incidencias, ordenar adecuadamente los flujos y buscar soluciones adaptadas a la realidad de cada territorio, evitando que estos cambios terminen repercutiendo negativamente en la ciudadanía.

"Si en determinados municipios se están produciendo cambios importantes en la recogida, creemos que lo responsable es sentarnos, analizar las necesidades y estudiar conjuntamente cuál puede ser la mejor respuesta", aseguran fuentes de Cáritas Koopera.

Para la entidad, la prioridad debe ser que la ciudadanía continúe identificando vías adecuadas para entregar su ropa usada y tenga información suficiente para hacerlo correctamente.