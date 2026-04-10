Carolina López niega que Vox calificase de "chiringuitos" los centros asturianos

Archivo - La portavoz de Vox, Carolina López. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, negó de manera rotunda este viernes que su formación haya calificado a los centros asturianos como "chiringuitos", y ha lamentado el texto difundido tras el pleno del Consejo de Comunidades Asturianas de este viernes, que señala como "rotundamente falso".

"Es lamentable el texto que ha aprobado y difundido hoy el Consejo de Comunidades Asturianas, que asegura que desde Vox hemos dicho que los centros asturianos son un chiringuito, algo que es rotundamente falso, ya que en ningún momento hemos afirmado eso en una comisión de presupuestos", tal y como asegura el Consejo, incidió López.

López indicó que las críticas de su formación se han dirigido siempre al "uso partidista" que está haciendo el Gobierno de Adrián Barbón de la Escuela de Asturianía, y no a los centros asturianos ni a la labor que estos desarrollan con la diáspora. Recordó además que que la preocupación de su formación se centra en la falta de oportunidades en Asturias y al éxodo de jóvenes al exterior buscando mejores ofertas laborales, lo que está aumentando la diáspora de asturianos que viven fuera de nuestra región.

"Lamentamos que este Gobierno esté expulsando a los jóvenes de Asturias y dejándolos sin oportunidades en su región, y que cada día Asturias pierda futuro en manos de los socialistas", dijo.