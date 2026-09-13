La Catedral de Oviedo celebra desde el lunes el Jubileo de la Santa Cruz, 'La Perdonanza'

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Oviedo celebrará desde este lunes, 14 de septiembre, y hasta el día 21 el Jubileo de la Santa Cruz, conocido como 'La Perdonanza', con el lema 'Unidos en la Cruz, constructores de paz'.

Durante esta semana será posible ganar la indulgencia plenaria en la Catedral bajo las condiciones establecidas por la Iglesia: confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa, además del rezo del Padrenuestro y el Credo.

Cada día se celebrará una eucaristía jubilar a las 18.30 horas en la nave central de la Catedral, con la Cruz de los Ángeles, del siglo IX, situada en el Altar Mayor. El 21 de septiembre, festividad de San Mateo, tendrá lugar una eucaristía solemne a las 12.00 horas, presidida por el Deán de la Catedral, Benito Gallego.

El Santo Sudario será mostrado frente al Altar Mayor para la veneración de los fieles al término de las celebraciones de los días 14 y 21 y permanecerá descubierto en la Cámara Santa durante todo el Jubileo.

Como parte de la tradición de La Perdonanza, las banderas volverán a ondear en la torre de la Catedral. Su colocación tendrá lugar este sábado, 12 de septiembre, a partir de las 10.00 horas, a cargo del guía de montaña ovetense Joaquín Álvarez Sánchez.