CCOO afea al Gobierno local la "falta" de diálogo con los agentes sociales en la confección del presupuesto

Rueda de prensa del secretario general de CCOO Gijón. Jorge Espina, y el portavoz de IU en el Ayuntamiento gijonés, Javier Suárez Llana, en la sede del sindicato. - CCOO GIJÓN

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Xixón, Jorge Espina, ha criticado este jueves al Gobierno municipal que no hubiera contado con los agentes sociales a la hora de elaborar el proyecto presupuestario para 2026.

"En los tres presupuestos que lleva el actual Equipo de Gobierno, en ninguno ha hecho reuniones previas con los agentes sociales, ni siquiera han convocado al Consejo Social, al que cuando les interesa recurren sin ningún problema", se ha quejado Espina.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva de CCOO Xixón con el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento gijonés para analizar el presupuesto de la ciudad para el año 2026.

En cuanto a las cuentas presentadas, ha llamado la atención sobre la "falta" de nuevas inversiones y, especialmente, sobre el hecho de que el "proyecto estrella" del Gobierno local, Tabacalera, solo recoge 2,6 millones de euros, "que casi no dan ni para empezar, dejándolo pendiente todo para próximos ejercicios presupuestarios", ha advertido.

Por otro lado, Espina ha recriminado al Gobierno del Principado por el cambio de criterio sobre la Escuela Infantil en el colegio público Los Campos. "Al final se ha invertido una importante cantidad en un colegio que ahora no sabemos que uso va a tener", ha lamentado.

Con respecto al Programa 11x12, ha alertado acerca de la congelación de la partida presupuestaria recogida en las cuentas de la Concertación Social, lo que repercutirá, a su modo de ver, en que el programa "siga adoleciendo de los problemas de organización denunciados por las trabajadoras y las familias usuarias del mismo". En este caso, CCOO ha acordado con IU la presentación de una enmienda para aumentar la cuantía del programa.