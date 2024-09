CCOO convoca una huelga en la principal empresa adjudicataria de acompañamiento del transporte escolar

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos del Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias, Ignacio García, ha anunciado este martes la convocatoria de huelga en la empresa Externa de Servicios SL, principal empresa adjudicataria de acompañamiento del transporte escolar como consecuencia de las acciones realizadas por la misma en contra de los derechos de las personas trabajadoras.

La empresa de origen gallego, gestiona 3 de los 4 lotes en que la Consejería de Educación divide la licitación del servicio de acompañamiento del transporte escolar, concretamente las áreas de Avilés, Occidente, Cuencas y Gijón-Oriente. En total son 297 rutas de transporte y, aproximadamente el mismo número de trabajadoras (en la mayoría de las rutas sólo hay una acompañante).

García ha estado acompañado en la rueda de prensa de la presidenta del comité de empresa, Ángeles Mendo de la Iglesia; y de la secretaria del Comité de Empresa, Laura María Riestra Acebal.

Desde CCOO advierten de que la empresa, desde junio hasta el día de hoy ha procedido a dar de baja a las trabajadoras el viernes 21 de junio, fecha de finalización de las clases el curso 23-24, "sin contar el sábado y domingo siguientes considerados descansos generados por el trabajo semanal". También ha descontado días de vacaciones en la misma nómina de junio supuestamente disfrutados y no generados, "cuando esos días no tienen la consideración de vacaciones sino de no lectivos y el personal queda a disposición de la empresa para, por ejemplo, realizar formación", apunta García.

Además añade que a principios de este curso, ha enviado notificaciones de modificación del tiempo de trabajo, disminuyéndolo en algunos casos hasta el 50% de la jornada contratada. "Este punto es muy importante ya que, por las características del servicio, y dependiendo de la zona, muchas trabajadoras tienen que realizar grandes trayectos hasta la cabecera de la ruta para finalizar en el colegio por la mañana y al revés por la tarde, empleando mucho tiempo que no se considera de trabajo y, en muchas ocasiones, sin remuneración que sufrague dichos costes", incide.

"La mayoría de los contratos son de 2 horas de duración diaria, 10 horas semanales. Bajar de ese tiempo de trabajo, que consideramos mínimo, supone una precarización absoluta del sector", añade García.

Además CCOO sostiene que la empresa no ha dotado al personal de teléfono de empresa, uno de los requisitos para acceder a la licitación, "teniendo las trabajadoras que hacer uso del propio lo que impide la desconexión digital, más allá del gasto que supone el uso del mismo para temas laborales".

"Pero no sólo es la empresa Externa la responsable de la precarización de este servicio, la Consejería de Educación, con unas licitaciones a bajo coste y adjudicando a empresas que tiran los precios debería hacer una reflexión sobre la consideración e importancia que le da a este servicio, en principio fundamental para que el alumnado pueda ejercer su derecho a la educación, pero un simple coste más de la consejería si se tiene en cuenta las condiciones en las que se licita. Al final, las empresas del sector intentan conseguir el beneficio atacando al, supuestamente, el eslabón más débil, el personal", concluye García.

El responsable de CCOO destaca además que "es un sector muy feminizado, en torno al 95% del personal son mujeres, y muy precario, con condiciones de trabajo penosas y salarios vinculados al SMI".