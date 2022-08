CCOO reclama mejoras en el bono social eléctrico

OVIEDO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha reclamado este jueves mejoras en el bono social eléctrico que ha advertido no cubre a toda la población que lo necesita. Así dice el sindicato que las personas beneficiarias del bono social en nuestro país no llegan a 1,2 millones (32.874 en Asturias) mientras quienes no pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada en invierno han pasado de 3,5 millones en 2019 a 5,1 en 2020, según los últimos datos del INE.

La organización sindical hace unos meses emprendio a nivel confederal una campaña, bajo el lema "La energía es tu derecho", contra un incremento del precio de la luz que lleva a vivir bajo la pobreza energética a muchas familias.

La Federación de Pensionistas llevó a cabo una recogida de firmas por todo el país, las cuales se entregaron en el mes de mayo al Ministerio de Transición (MITECO) denunciando que los continuos incrementos de las tarifas de electricidad y gas están beneficiando extraordinariamente a las grandes empresas energéticas mientras conducen al empobrecimiento de una parte importante de la población, jubilada y trabajadora.

Recientemente, la Secretaria Confederal de Estudios y el Gabinete Económico de CCOO han elaborado un informe sobre el bono social eléctrico que incluye (además de su regulación y las últimas modificaciones) propuestas de mejora.

Por ejemplo, el sindicato advierte de que el bono social eléctrico solo se aplica a la tarifa PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor), el 37% del total (el 63% restante está en el mercado libre) y que el procedimiento de solicitud y concesión dificulta el acceso.

También resalta que los criterios de ingresos tienen en cuenta la última declaración de la renta (cuando debería considerarse la situación económica en el mes anterior). Y señala que no existen evaluaciones públicas exhaustivas sobre el funcionamiento y cobertura del bono social, además de las "dudas sobre la voluntad de las empresas eléctricas de aplicar una prestación que además están obligadas a financiar", tal como recoge textualmente el informe de CCOO.

Plantean otra serie de mejoras que deberían considerarse, como cuantificar el sobreendeudamiento provocado por el incremento de precios y diseñar medidas para ayudar a los hogares a hacerles frente, como se ha hecho en Cataluña al asumir las Administraciones y Endesa la deuda contraída por miles de familias, y eliminar el requisito de que los servicios sociales tengan que hacerse cargo del 50% de la factura para que un hogar sea considerado consumidor en riesgo de exclusión.