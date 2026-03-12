Cegisa incrementa sus ingresos un 9,35 por ciento en 2025

Reunión del Consejo de Administración de la empresa Cementerios de Gijón, S. A. (Cegisa). - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Cementerios de Gijón, S. A. (Cegisa) ha formulado este jueves sus cuentas de 2025 durante la reunión del Consejo de Administración, en la que se ha dado cuenta de unos ingresos de 1.095.056,91 euros, lo que supone un incremento del 9,35 por ciento respecto al año anterior.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el aumento más significativo se registra en las concesiones, que crecen un 24,49 por ciento en comparación con 2024 y un 38 por ciento respecto a lo presupuestado.

Por su parte, los ingresos por servicios también han registrado una subida, en concreto un 8,18 por ciento respecto al ejercicio anterior, si bien se sitúan un 8,06 por ciento por debajo de las previsiones presupuestarias.

En cuanto a los gastos, estos han ascendido a 1.070.616,46 euros, lo que supone un incremento del 5,95 por ciento respecto al año anterior, debido fundamentalmente a la reducción de existencias como consecuencia de la adjudicación de unidades especiales, principalmente mini-panteones y sepulturas. El resultado después de impuestos se sitúa en 17.297,93 euros.

Durante la reunión, también se ha informado de que el número total de servicios prestados aumentó en 2025 casi un 10 por ciento, sin contar las cuotas de mantenimiento ni sus renovaciones, debido principalmente al incremento de las inhumaciones de cadáveres y de los servicios asociados.

Asimismo, el número de concesiones a largo plazo aumentó un 22,58 por ciento respecto a 2024, destacando el impacto de la adjudicación de varias unidades especiales.

También continúa creciendo la demanda de concesiones de árboles y urnas, reflejando la tendencia al alza de las inhumaciones de cenizas y de nuevas formas de recuerdo y despedida.

El presidente de Cegisa y concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, ha resaltado que estos resultados muestran que esta empresa sigue prestando un servicio público esencial "con rigor, estabilidad económica y capacidad de adaptación a las nuevas necesidades de las familias gijonesas".

Al tiempo, ha incidido en que "el crecimiento de las concesiones y el aumento de los servicios evidencian la confianza de los ciudadanos en la gestión de los cementerios municipales y en la calidad de las prestaciones que se ofrecen", al tiempo que ha destacado la importancia de seguir modernizando y mejorando las instalaciones y servicios".

Por otro lado, en el Consejo se ha dado luz verde al servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente de las instalaciones gestionadas por Cegisa, la contratación de los servicios propios de los cementerios para la conservación y mantenimiento de las instalaciones de los cementerios municipales y la prórroga del contrato de servicios de auxiliares de portería y control de accesos en los cementerios municipales del concejo de Gijón.

Junquera ha resaltado que estas decisiones permiten garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y la continuidad de unos servicios públicos que forman parte de la atención esencial que el Ayuntamiento presta a los vecinos de Gijón.