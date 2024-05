Un centenar de empresarios asturianos firman un manifiesto a favor de la oficialidad

OVIEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 110 profesionales y empresarios que trabajen en Asturias han publicado un manifiesto a favor de la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano donde destacan que este marco legal supondrá que Asturias sea "una comunidad con mayor autoestima y querencia por lo propio, con las ventajas que ello traerá para la generación de economía local y puesta en valor de la marca Asturias".

Así, ante las negociaciones abiertas entre los grupos parlamenterios para incluir la oficialidad en el Estatuto de Autonomía, el grupo de profesionales y empresarios han indicado que "es clave superar esta falta de protección del patrimonio lingüístico de Asturias y de los derechos de las personas que quieren hacer uso de las lenguas de Asturias en su día a día, como ciudadanos o como empresas".

"La situación actual hace inviable vivir en ellas o desenvolver nuestra actividad profesional con todas las garantías cuando lo queremos hacer facturando, haciendo publicidad o etiquetando nuestros productos", han señalado, para afirmar que la falta de oficialidad "genera inseguridad jurídica y obstáculos administrativos de todo tipo".

Para solucionar esta situación, han recordado, no ha otro marco legal que no un sea la oficialidad, como ha pasado en Galicia, por lo que se preguntan por qué en Asturias no es posible un pacto entre el PSOE y el PP en ese sentido. "Asturias tiene muchos problemas de más difícil solución, pero este nada más requiere un consenso alrededor de la defensa de nuestra cultura y una votación en la Junta General", han indicado.