El Centro Niemeyer acogerá en diciembre la representación de la zarzuela 'Carretera de Avilés: El viaje'

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras conquistar al público avilesino el año pasado con un lleno absoluto, el Auditorio del Centro Niemeyer acogerá la representación de la zarzuela Carretera de Avilés: 'El viaje', con guión y dirección de Béznar Arias, el sábado, 20 de diciembre, a las 20.30 horas.

Carretera de Avilés ha sido una de las canciones más notables del cancionero asturiano, y como tal, vuelve a convertirse en el centro de una trama de enamorados avilesinos, que hacen de su azarosa vida una historia de amor y de supervivencia durante una de las etapas más sombrías y a la vez más entusiastas de la vida de los avilesinos y asturianos, la emigración a Cuba.

Las entradas para Carretera de Avilés, "El viaje", saldrán a la venta mañana, jueves 21 de agosto, a las 11:00 horas, al precio de 18 euros (15 euro para socios del Club Cultura, hasta un máximo de 200 localidades).

El escenario del Auditorio del Centro Niemeyer se transformará de nuevo en un paseo por la céntrica Plaza de España y sus empedradas calles adyacentes, donde pintores, músicos y escritores locales escriben las más bellas líneas y estampas de esta Villa marinera, idílica, bucólica y alegre. La música y las canciones que han sobrepasado el tiempo, alzan la voz y se convierten en la seña de identidad de un pueblo.

En esta zarzuela donde confluyen la canción asturiana y la Lírica, la tonada y la danza asturiana, las voces corales, la dramaturgia, y la canción popular de Avilés, se va desgranando un repertorio entrañable, melancólico pero no triste, y a su vez alegre y "chigrero".