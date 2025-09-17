El centro de salud del Llano pone a prueba su protocolo de seguridad con un simulacro de incendio

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, junto a responsables sanitarios, como la gerente del área V sanitaria (Gijón), María Luisa Sánchez, observan el simulacro de incendios en el centro de salud del Llano. - EUROPA PRESS

María Luisa Sánchez señala que se busca inculcar "la cultura de la seguridad" y testar los sistemas de protección

GIJÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gerente del área V sanitaria (Gijón), María Luisa Sánchez, ha valorado este miércoles la ejecución del simulacro de incendios realizado en el centro de salud del Llano, con el que se trata de poner el funcionamiento del sistema de seguridad y evaluar posibles mejoras.

Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes del simulacro, ha explicado que una de las líneas estratégicas que tiene la Gerencia de la que es responsable es impulsar la seguridad integral, tanto para pacientes como para profesionales.

Ha apuntado, en esta misma línea, que trabajan en la actualización de los planes de autoprotección de los edificios competencia de la Gerencia sanitaria, en este caso de Atención Primaria.

Ha indicado, asimismo, que se han realizado este tipo de simulacros ya en centros de salud de Candás y Villaviciosa, así como en otros del municipio gijonés como Laviada o Zarracina.

Ha destacado, eso sí, que este es el primer centro de salud en el que actualizan el citado plan. Según ella, es el primero que se hace con el abordaje coordinado de otras instituciones que participan en los simulacros, como es Bomberos, Policía Local y el SAMU.

Sánchez ha señalado que lo que se pretende es intentar concienciar, dentro del ámbito de la institución, tanto a pacientes, usuarios y profesionales, "la cultura de la seguridad", ha resaltado.

También ha indicado que se va a juntar posteriormente la Comité de Seguridad para hacer una evaluación más pormenorizada. Asimismo, ha agradecido a usuarios y profesionales sanitarios su colaboración.

Además, ha destacado que los tiempos de llegada de los servicios de emergencia han sido "muy correctos", si bien ha matizado que en una situación real estos hubieran sido "mucho menores". Ha recalcado, unido a ello, que esto les permite a las administraciones mejorar y trabajar en la seguridad de pacientes, usuarios y profesionales sanitarios.

EVACUACIÓN DEL CENTRO

De acuerdo al simulacro, poco después de las 10.30 horas se activaron dos botes de humo para simular un incendio en el centro de salud, en una sala y en una especie de consulta, en la primera planta, y se dio aviso al 112, al tiempo que se desalojaba el centro y se esperaba a la llegada de Bomberos y Policía Local. Se estima que unas 250 personas entre pacientes y profesionales estaban en el mismo.

El simulacro también consintió en la evacuación de dos personas por parte de bomberos, una de ellas con movilidad reducida. A una de las 'falsas' víctimas se la evacuó en camilla y se la estabilizó antes de introducirla en la ambulancia.

COLABORACIÓN DE BOMBEROS

Por parte del jefe de Bomberos de Gijón, Javier Álvarez, este ha señalado que es un ejercicio propio del centro de salud, para testar su plan de autoprotección, y para el que se les ha pedido su colaboración.

Al tiempo, ha remarcado que este ejercicio también les sirve a ellos para coordinación entre lo que es Bomberos, Policía y servicios sanitarios en una intervención real.

El simulacro ha sido seguido de cerca por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y por la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, así como por diversos responsables sanitarios, entre ellos el de Seguridad del área V, Rodrigo Escribano.