Los centros de estudio de Siero abrirán el 9 de septiembre con horario ampliado a partir del día 15

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros de estudio de Siero comenzarán a funcionar el próximo martes 9 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Estarán operativos de lunes a viernes, permaneciendo cerrados durante los días festivos.

El de Pola de Siero, ubicado en la Casa de la Cultura, abrirá hasta el día 15 en horario de 9.00 a 14.30 horas. A partir de esa fecha, su horario se ampliará de 9.00 a 21.45 horas, coincidiendo con el de la biblioteca pública.

En cuanto a los otros tres centros del concejo, el de Lugones (calle Leopoldo Alas Clarín, 1), el de El Berrón (calle Los Zarzales, 2) y el de La Fresneda (camino de La Llosa), permanecerán abiertos de 9.00 a 22.00 horas.