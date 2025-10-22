Las charangas, excepto tres, podrán ensayar desde este miércoles en los lugares elegidos

Archivo - La sardina 'María Bluetooth', en la presentación del Antroxu de Xixón 2025, en la antigua Escuela de Comercio. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

Divertia pone a disposición de manera temporal el recinto ferial 'Luis Adaro' para los grupos sin local de ensayo

Divertia Gijón ha trasladado a las charangas de Gijón la resolución de la Concejalía de Medio Ambiente sobre las exenciones para sus ensayos, de forma que se han aprobado 21 de los 24 espacios solicitados.

Según una nota de prensa de Divertia, las charangas podrán ensayar desde este día en las ubicaciones solicitadas, excepto las afectadas por la denegación.

Para éstas últimas, tal y como se acordó en la última reunión entre Divertia y las charangas, la sociedad municipal pone a su disposición, de manera provisional, el recinto ferial 'Luis Adaro' hasta el próximo día 1 de noviembre, fecha en la que podrán trasladarse al espacio acondicionado previsto para que puedan continuar, si así lo desean.

Asimismo, también podrán proponer cualquier otro lugar que consideren oportuno. Desde Divertia se ha señalado, también, que, en las próximas horas, se reunirá con las charangas para marcar su hoja de ruta.