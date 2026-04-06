Charlas, visita al Planetario y sesiones de observación, en unas jornadas sobre el eclipse de sol de este verano

Presentación de las II Jornadas 'Gijón. Sol y Eclipses', que tendrá lugar en Gijón, del 24 al 26 de este mes de abril. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, Jorge González-Palacios, ha presentado este lunes las II Jornadas 'Gijón. Sol y Eclipses', que tendrá lugar en la Escuela de Marina, en el campus gijonés, del 24 al 26 de este mes.

González-Palacios, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que estas jornadas contemplan visitas al Planetario, charlas, conferencias y observaciones del sol.

Ha aclarado, asimismo, que las jornadas se celebran en unos días donde la situación del sol va estar muy parecida a cómo se va a encontrar cuando ocurra el eclipse total del próximo 12 de agosto.

Ha resaltado, en este sentido, que el último eclipse total tuvo lugar en 1912, por lo que hace más de un siglo que no se produce. A esto ha sumado que Gijón está dentro de la franja de totalidad de oscuridad, por lo que se espera que vengan muchos turistas en esas fechas.

El edil, al tiempo, ha llamado la atención sobre que nos estamos jugando la salud ocular, por lo que ha remarcado que es "absolutamente fundamental" la concienciación ciudadana de que hay que ver el eclipse con gafas "homologadas y seguras".

En cuanto a las jornadas, ha explicado que hay un total de 640 plazas para las distintas actividades, las cuales se podrán reservar, de manera gratuita, a partir de las 8.00 horas de este próximo martes. Sobre ello, el edil se ha mostrado convencido de que se van a llenar pronto y ha señalado que toda la información se puede consultar en la web municipal, donde también se realizan las inscripciones.

Por otra parte, ha recalcado que uno de retos a los que se enfrenta la ciudad es la posible aglomeración de personas ese día para ver el eclipse.

En este sentido, ha indicado que este se podrá ver muy bien desde muchísimos sitios, por lo que hay un porcentaje muy alto desde donde se va a poder disfrutar.

Por este motivo, se va a diseñar una serie de puntos a lo largo de la ciudad, donde se sepa seguro que se va a poder ver, para así evitar los máximos desplazamientos posibles. El concejal ha apuntado que se está trabajando en el listado de ubicaciones, que estará disponible la primera semana de mayo.

Se han elaborado, además, guías didácticas para niños y mayores y se desarrollarán diferentes campañas para llegar a los adultos. Al tiempo, están preparando un decálogo de recomendaciones y están trabajando para que las ópticas tengas gafas a la venta suficientes.

Eso sí, ha matizado que no es necesario que cada persona tenga unas gafas, a lo que ha apuntado que pueden compartirse. Ha insistido en que es muy importante ser conscientes de que sin gafas, no se puede mirar al sol "ni un segundo".

Entre los ponentes que van a venir a las jornadas, especialmente se ha referido a la conferencia inaugural, titulada 'El eclipse total del sol de 12 de agosto de 2026', y que estará a cargo del director del Observatorio Astronómico Nacional y presidente de la Comisión Nacional del Eclipse, Rafael Bachiller, al que ha agradecido su presencia. González-Palacios ha resaltado que serán unas jornadas de primerísimo nivel científico y de utilidad. .

Junto al edil, ha hablado el director de Ictea, Javier de Cos, quien ha coincidido con él en que el eclipse va a suponer retos logísticos. Ha aprovechado, asimismo, para agradecer a la Universidad de Oviedo que haya abierto la Escuela de Marina para estas jornadas divulgativas.

También ha reiterado la recomendación de usar gafas especiales cuando sea el eclipse en agosto. No obstante, ha remarcado que cuando se eclipse totalmente el sol, que es lo mas interesante porque es cuando cambia todo, se puede observar a simple vista, con la precaución de que en cuanto vaya a ponerse otra vez el sol, se deben poner otras vez las gafas.

En cuanto a las jornadas, ha asegurado que cuentan con un programa "de lujo", además de incluir visitas al Planetario y observación del sol desde la explanada de la facultad.

Asimismo, ha apuntado que, tras la conferencia inaugural de Bachiller, tendrá lugar una mesa-redonda. Ya de tarde, habrá una segunda charla, bajo el título 'El eclipse en las aulas: la divulgación del eclipse a los jóvenes', a cargo del director de Juventud de Gijón, Carlos Llaca, junto a representantes de entidades juveniles.

A continuación, ha destacado la conferencia titulada 'Viviendo con una estrella: el bueno, el feo y el malo', que impartirá el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, del que ha resaltado que, además de ser un importante astrofísico, responsable de uno de los tres observatorios más importantes de todo el mundo, es un gran divulgador.

El programa incluye, además, una charla a cargo del Colegio de Ópticos Optometrista; la conferencia 'Eclipse de otros mundos', a cargo del ingeniero aeroespacial Alejandro Cardesín Moinelo, que trabaja en la Agencia Espacial Europea; y la conferencia 'La luna: del eclipse a la nueva frontera', a cargo del propio De Cos.

Este último ha insistido en el uso de las gafas homologadas, "Los daños que nos hagamos no son recuperables, hay que ser muy prudentes", ha advertido.

Por parte del director de Juventud del Ayuntamiento gijonés, Carlos Llaca, este ha explicado que mandarán una página web con enlaces a los centros educativos para dar a conocer el eclipse y la importancia de proteger la vista, pero también, a través del Centro de Profesorado y Recursos (CPR) se quiso formar a los docentes. Al tiempo, habrá una sesión informativa y formativa con entidades juveniles y se prevé hacer uso de redes sociales para llegar a más personas.

La directora Centro de Profesorado y Recursos de Gijón y Oriente, Melissa Valdés, en su caso, ha apuntado que van a impartir una acción formativa de ocho horas de duración, tanto e Gijón como en Avilés, pero también en Oriente y Occidente, a la que hay apuntados casi un centenar de inscritos. Se quiere que el profesorado cuente con información y cree materiales para trabajar con el alumnado y las aulas.

También desde la Asociación Omega se ha advertido sobre la peligrosidad de mirar al sol, salvo cuando este esté totalmente negro, que será el momento más vistoso y se debe ver sin gafas.

Las gafas, según el Colegio de Ópticos Optometrista, tiene un coste actual que ronda los 3,50 y 4 euros. Asimismo, está previsto suministrar a las ópticas de suficientes gafas para que la población pueda hacer la observación del eclipse "de manera segura".