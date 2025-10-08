La CHC desarrolla, en convenio con el Ayuntamiento, varias actuaciones en los ríos del concejo

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico conserva el río San Juan y en el arroyo Polio en Mieres La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en el mantenimiento, conservación y mejora del río San Juan y en el arroyo Polio en las inmediaciones de Entrerríos. Estas actuaciones que se realizan en el marco del Convenio firmado por el Ayuntamiento de Mieres para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipa.

Dicho convenio contempla una inversión de 800.000 euros durante cuatro años. Desde que comenzaron las actuaciones el pasado 21 de noviembre de 2022 se han invertido 583 787,59 euros.

Las actuaciones se ejecutan a lo largo de un tramo de 470 metros del río San Juan y de 900 metros del arroyo Polio y cuenta con un presupuesto inicial de 36.000 euros. Las labores principales consisten en la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva, así como la retirada de árboles caídos o en pie con peligro de caída, y la retirada de restos vegetales y materiales antrópicos que puedan formar obstrucciones con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce.

Todas estas labores complementan los trabajos realizados en el 2022 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Mieres antes de la firma del convenio, donde se invirtieron 13 475,94 euros.