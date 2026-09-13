La CHC mejora la capacidad de desagüe del arroyo Gaspar en Grado con una inversión de 15.000 euros - CHC

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la mejora de la capacidad de desagüe del arroyo Gaspar, en la localidad de Grado, con una actuación que se desarrolla a lo largo de un tramo de un kilómetro y cuenta con un presupuesto de 15.000 euros.

Los trabajos se enmarcan en el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Grado para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el municipio, que contempla una inversión de 240.000 euros durante un periodo de cuatro años.

Las labores incluyen la retirada de elementos que obstaculizan el paso del agua, como troncos o restos vegetales, así como actuaciones selectivas sobre la vegetación de ribera. Según la Confederación, estas actuaciones permiten recuperar la capacidad de desagüe ordinaria del cauce y reducir el riesgo de pequeños desbordamientos durante crecidas moderadas.

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico recuerda que estas actuaciones tienen un efecto limitado frente a grandes crecidas, por lo que la reducción del riesgo de inundación requiere un conjunto más amplio de medidas, entre ellas evitar la ocupación de las zonas inundables.

Además, el organismo desarrolla trabajos para mejorar las condiciones ambientales de los ríos, como la recuperación de la vegetación de ribera, la eliminación de azudes en desuso y el control de especies invasoras.

En 2025, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico destinó 5,9 millones de euros a trabajos de conservación y mantenimiento de cauces, con 263 actuaciones distribuidas por un centenar de municipios.