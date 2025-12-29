Ciencia concede 2,49 millones en ayudas para compensar las cotizaciones a la Seguridad Social de 770 autónomos

El Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 2,49 millones de euros a 770 profesionales autónomos para cubrir el coste de las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad. La resolución con el listado de emprendedores beneficiados se publica este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).

Esta es la primera concesión de la nueva línea de ayudas al empleo autónomo resuelta por la consejería, cuyo presupuesto (2,5 millones) y objetivos forman parte de los acuerdos de concertación social. Cada persona beneficiaria recibirá una subvención de 3.246 euros, una cuantía que en la práctica supone implantar una tarifa plana para bonificar a quienes que se hayan dado de alta como autónomos a lo largo de 2024 y permanezcan activas al menos dos años. Esta medida cuenta con el apoyo financiero del FSE+, que aporta el 60% de los fondos.

A este programa han concurrido personas que se han incorporado al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o al Régimen Especial de Trabajadores del Mar (REMAR) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. En esta primera convocatoria se ha agotado el presupuesto.