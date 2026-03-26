Ciencia destina 240.000 euros a ayudas para emprendedores en los semilleros de empresas - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo impulsa el emprendimiento con una nueva convocatoria de ayudas por importe de 240.000 euros, destinadas a los centros de empresas públicos del Principado en el marco del programa de semilleros de empresas.

El objetivo de esta línea, gestionada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), es estimular la actividad económica mediante el apoyo a los servicios de asesoramiento, acompañamiento y formación a emprendedores, para facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y mejorar su viabilidad en las fases iniciales.

Los semilleros de empresas constituyen uno de los principales instrumentos de apoyo a quienes buscan emprender. Para ello ofrecen recursos clave como asesoramiento en la elaboración del plan de negocio, formación, acceso a financiación y espacios físicos con servicios comunes que facilitan el inicio de la actividad empresarial.

Podrán acogerse a estas ayudas los centros de empresas de titularidad o capital mayoritariamente público, entidades locales, cámaras de comercio, sociedades públicas y entidades sin ánimo de lucro vinculadas al sector público.

El plazo de presentación de solicitudes a través del Registro Telemático de la Agencia estará abierto desde hoy hasta las 14:00 horas del 11 de mayo de 2026. Los detalles de la convocatoria pueden consultarse en el siguiente enlace del Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa): https://tinyurl.com/376edzu4.

La concesión de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, tras valorar la experiencia del centro, el personal asignado al servicio, el número de consultas atendidas, el plan de actividades o la alineación con las políticas autonómicas de promoción empresarial.