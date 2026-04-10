Cinco cursos especializados se suman al Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP

Visista de la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, Centro de Innovación y Formación del Profesorado de la Formación Profesional del Principado de Asturias (Cenif), de Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación y Formación del Profesorado de la Formación Profesional del Principado de Asturias (Cenif), de Gijón ha agregado a su actividad cinco cursos especializados dentro de la programación trimestral.

La oferta se compone de propuestas de actualización técnica, metodológica y digital para este colectivo docente, según una nota de prensa del Gobierno del Principado. Dos de los cursos ya han cerrado la inscripción y comenzarán este próximo lunes.

El primero de ellos, de carácter semipresencial, se denomina 'Metodologías activas y retos' y se desarrollará hasta el próximo 6 de mayo. El segundo, que lleva por título 'Sensores de campo y gestión inteligente de datos agronómicos', será presencial en el Cenif, hasta el próximo día 23.

En cuanto a las otras formaciones programadas que mantienen abierta la inscripción, son las siguientes: 'Configuración y ajuste de un plató de producción virtual con Stagecraft', del 27 al 30 de este mes, en el CIFP Imagen y Sonido de Langreo; 'De la idea al proyecto: co-diseño de proyectos con Design Thinking, Juego Serio y Business Model Canvas', del 11 al 14 de mayo, en el Cenif; y 'Recursos para elaboración de programas formativos individualizados y prospección de empresas desde la práctica docente', los días 12 y 21 de mayo, semipresencial en el Cenif y en la plataforma Teams.

Por otro lado, esta semana han comenzado a impartirse las cuatro primeras formaciones ofertadas, que han cubierto el 90 por ciento de las plazas.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha visitado las instalaciones coincidiendo con el inicio del curso más solicitado, sobre programación y evaluación por competencias en FP, acompañada del director general de Formación Profesional, Ángel Balea, y de la directora del Cenif, Mar Martínez.

Ledo ha destacado el papel del Cenif como "un centro de transformación que permitirá dar una respuesta formativa inmediata y continua al profesorado, además de atender a lo que nos demandan unos sectores industriales cada vez más diversos". También ha resaltado "la corresponsabilidad" que la nueva ley de FP otorga a la empresa en la formación del alumnado.

CUADERNO DE EVALUACIÓN

Al margen de ello, ha anunciado que la Consejería está trabajando en la elaboración de un cuaderno de evaluación para ayudar al docente a realizar esta tarea "de una forma sencilla".

Otra iniciativa consistirá en la creación de una plataforma digital para compartir materiales diversos, como contenidos curriculares o situaciones de aprendizaje, que estará restringida al profesorado del Principado.