Cine y educación se unen en Avilés con el programa 'Aula y Acción' para estudiantes

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Avilés Acción ha renovado este lunes su compromiso con la educación con 'Aula y Acción', el rebautizado programa educativo que busca generar conciencia sobre la importancia del arte cinematográfico para fomentar la creatividad y la conciencia crítica de los jóvenes estudiantes de secundaria de Avilés.

Lo hace a través de dos iniciativas: Avilés Acción 72 Horas y Cine Fórum. Avilés Acción 72 Horas. Según ha informado el Ayuntamiento, este programa consiste en la participación de los estudiantes en unas sesiones formativas, impartidas por el cineasta avilesino y programador del certamen David Rodríguez Muñiz, sobre la escritura, producción, rodaje y montaje de un cortometraje.

Posteriormente, los alumnos ponen en práctica de dicha formación rodando sus propios cortometrajes en las calles de Avilés.

El miércoles 8 se celebrará el Cine Fórum, un pase matinal especialmente diseñado para los estudiantes, en el que se proyectará un programa de cortometrajes con el que se busca abrir debates de diversa índole entre el alumnado.

Durante dicha sesión se proyectarán también los trabajos finalistas de los cortometrajes rodados por los estudiantes, cuyos ganadores serán escogidos por el Jurado Joven y el Jurado Oficial de Avilés Acción.