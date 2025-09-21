El cine Embajadores proyecta este lunes la película 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero'

Fotograma de la película 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero' - DAVID REMARTÍNEZ

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este lunes el cine Embajadores Foncalada, de Oviedo, proyectará la película 'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero', dirigida por los asturianos Asur Fuente y Sergio Montero, ganadora del Premio RTPA al mejor largometraje asturiano en el último Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

El largometraje se reproducirá a las 20.00 horas y tras la proyección habrá un coloquio con los directores. La cinta podrá verse también el 23 de septiembre a las 20.20 horas y el 24 a las 18.00 horas.

El filme, que acaba de presentarse como precandidato a los Premios Goya, participará en el Transhumant Festival de Catalunya y se proyectará en diferentes localidades de Cantabria en colaboración con la administración autonómica.

'Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero' combina documental y ficción y parte del hallazgo de dos diarios que narran el encierro de tres hombres, algunos con responsabilidades políticas en la República, ocultos durante 30 meses bajo la cocina de una casa asturiana junto a Honorina y su madre, que los protegieron.