La ciudad se convertirá en capital internacional Passivhaus 2025

OVIEDO/AVILÉS 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Avilés se convertirá la próxima semana en capital internacional Passivhaus 2025, con la celebración del IPHA Camp los días 4 y 5 de noviembre y la 17 Conferencia Española Passivhaus, del 6 al 8 de noviembre. Ambos eventos no suelen coincidir en el mismo lugar y es la primera vez que el IPHA se celebra en España, por lo que la organización lo considera una "ocasión extraordinaria" para conocer este tipo de edificación que busca dar a conocer un estándar de construcción eficiente y de bajo consumo energético.

Este evento ha sido organizado por la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés y la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda del Principado de Asturias, cuyos representantes presentaron hoy la conferencia.

Según han explicado, a lo largo de estos cinco días, el Centro Niemeyer acogerá un programa pensado tanto para profesionales como para el público en general. Los asistentes podrán visitar más de una veintena de estands de empresas especializadas, participar en numerosas conferencias técnicas y presenciar sesiones demostrativas con expertos que hablarán sobre las últimas novedades en construcción Passivhaus.

El consejero de Ordenación Territorial y Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, expresó en la presentación del evento su apoyo a la certificación Passivhaus, "porque es necesario mejorar la eficiencia energética, reducir la huella de carbono y, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de las personas".

"Estamos convencidos de la importancia de avanzar en estos estándares", señaló. En el mismo sentido se manifestó la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien felicitó a la organización por su iniciativa ya que invita, dijo, a "reflexionar en torno a las técnicas de construcción y sostenibilidad, un tema realmente interesante".