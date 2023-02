Ciudadanos lamenta que el 77% de las plazas del Grado de Turismo en Asturias hayan quedado vacantes

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de Cultura y Turismo de Ciudadanos, Sergio García, ha advertido este martes de que las palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, en las que presume de buenos datos turísticos contrastan con el 77% de plazas que han quedado vacantes en el Grado de Turismo. "Mientras el señor Barbón saca pecho de las buenas cifras de visitantes, el Gobierno no hace nada para fomentar que nuestros jóvenes se formen en la materia", ha indicado.

El diputado naranja ha lamentado que Asturias carezca de profesionales formados, así como de una estrategia turística a largo plazo que permita aprovechar todas las potencialidades de la región. "Se habla de potenciar la desestacionalización del turismo y de incrementar el número de turistas, mientras que por otra parte cada año que pasa contamos con menos profesionales que quieran dedicarse a este sector", ha apuntado.

En este sentido, García ha reivindicado la necesidad de contar con profesionales bien formados y para ello ha reclamado una mejora en los planes de estudios, así como una estrategia por parte del Gobierno del Principado que haga atractiva la elección del Grado de Turismo. "Si de verdad queremos que se convierta en un motor económico, precisamos de un plan que vincule lo que estudian los jóvenes con las salidas laborales que podemos ofrecerles", ha señalado.

Así, ha añadido que Asturias debe centrarse en apostar por un turismo diferenciador y de calidad y ha advertido de que la cantidad de turistas no siempre va vinculado a un turismo de calidad. "No valen los números si eso no repercute en ganancias económicas en la región", ha asegurado.