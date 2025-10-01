El Club Atletismo Aquila lleva meses sin espacio para guardar su material: "No aguantamos más"

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Club Atletismo Aquila, de tres años de historia y especializado en la inclusión al atletismo de personas con discapacidad, lleva más de un año pidiendo en Gijón a las autoridades un espacio en el que poder guardar su material adaptado. Necesitan un lugar seguro en el que guardar ese material específico. Pero de momento no ha sido atendida su reivindicación y tienen que arreglarse como pueden.

Así lo ha confirmado a Europa Press la presidenta del Aquila, Joanna Gómez, que no entiende la negativa a poder contar con un espacio digno como el que cuentan otros clubes. Aquila cuenta actualmente con doce atletas federados y doce en su Escuela Deportiva, con un material muy especializado que requiere un almacenamiento adecuado.

"Tenemos que andar todo el día con el material para adelante y para atrás, con una furgoneta, una parte está en mi casa, no aguantamos más", ha lamentado.

Los entrenamientos los realizan en Las Mestas, en Gijón. Se trata del único club de atletismo para personas con cualquier discapacidad en Asturias, tanto si la discapacidad es física, como intelectual, ofrecen la oportunidad de conocer el atletismo y competir al máximo nivel nacional.

"Tenemos sillas de lanzamientos y competición valoradas en cientos de euros que necesitan un espacio protegido", ha manifestado Gómez. El objetivo principal de la entidad es facilitar la práctica del atletismo adaptado, independientemente de las capacidades de los deportistas. "Buscamos la adaptación necesaria para que todos puedan practicar atletismo", ha subrayado la presidenta del club.

Solicitan un espacio para guardar equipamiento diverso, material que actualmente no pueden almacenar correctamente. "Hemos tenido que usar armarios provisionales que incluso han aparecido rotos", ha señalado. Además, señalan que si tienen que guardarlo fuera, los atletas pierden autonomía, por las dificultades al transportarlo.

En la actualidad, el club tiene material delicado almacenado en espacios abiertos, como una silla de lanzamientos valorada en 800 euros guardada en un almacén común. "Solicitamos una de las jaulas de almacenaje para poder disponer del material en un lugar seguro", ha explicado.

El Club Atletismo Aquila ha logrado ya importantes resultados deportivos, con atletas que participaron en los Campeonatos de España la pasada temporada, obteniendo medallas en lanzamiento de peso y disco.

Ante las necesidades para poder guardar el material de forma segura, han sido numerosas las comunicaciones que han mantenido con los responsables del Ayuntamiento de Gijón en estos meses. Pero hasta la fecha nadie les ha dado una solución satisfactoria.

"Lo que más rabia nos da es que hay sitio suficiente en la zona donde entrenamos. "La solución es muy sencilla y no entendemos por qué nadie nos ayuda", ha dicho la presidenta de Aquila.